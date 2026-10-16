Улица Кузнецкая в Пскове будет перекрыта до 20 октября

Ограничения на участке улицы Кузнецкой в Пскове продлили. Они будут действовать с 16 по 20 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

На участке введут однополосное движение.

Со вторника по пятницу для автотранспорта будет закрыт участок от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. Городские автобусы проехать смогут.

Причина ограничений – аварийные работы на инженерных сетях теплоснабжения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, следить за дорожными знаками и выбирать объезд. «Приносим извинения за доставленные неудобства!» – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.