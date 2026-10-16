II Инвестиционный форум гостеприимства пройдёт в Пскове 30 октября

II Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области пройдёт в Пскове 30 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в Фонде инвестразвития региона.

Площадкой станет правительство Псковской области. Форум соберёт инвесторов, собственников и руководителей бизнеса. Участие бесплатное, но число мест ограничено – предварительная регистрация открыта до 23 октября включительно.

Мероприятие задумано как площадка, где встречаются власть, бизнес и инвесторы, чтобы обсудить, как превратить культурное наследие и туризм в прибыльные проекты.

Программа включает три тематических блока. Первый – «Инвестиционный практикум. Капитал в гостеприимстве» – посвятят мерам господдержки, соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и государственно-частному партнёрству (ГЧП) в туризме, а также тому, как упаковать туристический проект для гранта. Среди спикеров – представители Корпорации ВЭБ.РФ и Корпорации МСП.

Второй блок, «Проекты со смыслом. Инвестиционный потенциал объектов культурного наследия», станет экспертным диалогом о том, как реставрация превращается в инвестицию, с участием Министерства культурного наследия, ДОМ.РФ и инвесторов, которые уже реализовали успешные проекты.

Третий блок, в свою очередь, посвятят промышленному туризму, архитектуре впечатлений и реальной экономике предпринимательских проектов – опытом поделятся один из банков, а также действующие предприниматели.

Организаторы – правительство Псковской области и Фонд инвестразвития региона.