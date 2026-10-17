Эксперт из «Мастерской новых медиа» выступит на форуме в Пскове

В Пскове с 20 по 21 октября пройдет VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей». Одним из его спикеров станет заместитель директора «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков.

Он расскажет участникам псковского медиафорума, какие герои сегодня нужны обществу и медиа и как представлять их широкой аудитории в разных форматах.

Сергей Леваненков занимает должность заместителя руководителя одной из ключевых образовательных площадок для работников медиасферы. Он известен как эксперт профильных форумов и лектор, посвящающий выступления созданию и продвижению историй о людях, чей труд и поступки формируют будущее страны. «Мастерская новых медиа» была основана в 2021 году АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Форум объединит представителей медиасферы, журналистов и блогеров из России, а также из Республики Беларусь, стран Балтии и Абхазии. Участники поговорят о сохранении межкультурного пространства, информационной безопасности, развитии мультимедийных форматов и переменах в цифровой медиасреде.

Центральным событием программы станет панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей». В ней выступят представители МИД России, руководители федеральных изданий и эксперты. Площадки форума откроются в правительстве Псковской области, региональном медиахолдинге и Доме молодежи.

Мероприятие проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, который традиционно принимает в нем участие.