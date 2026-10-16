Псковский драмтеатр впервые привезёт в Петербург «Маленькие трагедии» и «Битву жизни»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина покажет в Санкт-Петербурге две свои постановки – «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой и «Битву жизни» Андрея Гончарова. Об этом «Псковской правде» сообщили в театре.

Показы пройдут 9 и 10 ноября на большой сцене Санкт-Петербургского академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Для Петербурга эти спектакли – премьера: этим летом они с успехом шли в Москве, но северной столице их ещё не представляли.

Гастроли продолжают серию выступлений псковского драмтеатра в текущем году, которые в Москве и Санкт-Петербурге каждый раз проходят с аншлагами.

«Маленькие трагедии» покажут 9 ноября в 19:00. Постановка Гульназ Балпеисовой – ученицы Римаса Туминаса и ассистента режиссёра на его «Войне и мире» и «Беге» Юрия Бутусова – это фантазия на темы разных произведений Александра Сергеевича Пушкина, в центре которой творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.

«Битва жизни» Андрея Гончарова, автора мхатовского «Гамлета» с Юрой Борисовым, пройдёт 10 ноября в 19:00. В его интерпретации сюжет сентиментальной повести Диккенса меняется трагически: человечество, отринувшее нравственные законы ради гордыни, себялюбия и материального комфорта, уже не стремится к свету.