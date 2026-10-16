Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский драмтеатр впервые привезёт в Петербург «Маленькие трагедии» и «Битву жизни»

16 октября 2026 года, 16:19

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина покажет в Санкт-Петербурге две свои постановки – «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой и «Битву жизни» Андрея Гончарова. Об этом «Псковской правде» сообщили в театре.

Псковский драмтеатр впервые привезёт в Петербург «Маленькие трагедии» и «Битву жизни»

Фото пресс-службы Псковского драмтеатра

Показы пройдут 9 и 10 ноября на большой сцене Санкт-Петербургского академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Для Петербурга эти спектакли – премьера: этим летом они с успехом шли в Москве, но северной столице их ещё не представляли.

Гастроли продолжают серию выступлений псковского драмтеатра в текущем году, которые в Москве и Санкт-Петербурге каждый раз проходят с аншлагами.

«Маленькие трагедии» покажут 9 ноября в 19:00. Постановка Гульназ Балпеисовой – ученицы Римаса Туминаса и ассистента режиссёра на его «Войне и мире» и «Беге» Юрия Бутусова – это фантазия на темы разных произведений Александра Сергеевича Пушкина, в центре которой творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.

«Битва жизни» Андрея Гончарова, автора мхатовского «Гамлета» с Юрой Борисовым, пройдёт 10 ноября в 19:00. В его интерпретации сюжет сентиментальной повести Диккенса меняется трагически: человечество, отринувшее нравственные законы ради гордыни, себялюбия и материального комфорта, уже не стремится к свету.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе