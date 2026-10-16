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Общество

Псковская область вошла в топ-20 по медиаактивности в молодежке

16 октября 2026 года, 19:10

Псковская область вошла в топ-20 регионов по медиаактивности в сфере молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики. Рейтинг составлен по итогам III квартала текущего года.

Псковская область вошла в топ-20 по медиаактивности в молодежке

Фото предоставлено министерством молодежной политики Псковской области

Всего область заняла 17-е место среди субъектов страны. При оценке учитывали ведение сообществ и каналов в соцсетях и мессенджерах, упоминания в средствах массовой информации, а также отдельно активность во «ВКонтакте».

Именно по этому показателю Псковская область поднялась на 2-е место среди всех регионов России, уступив Москве. В министерстве подчеркнули, что такой результат отражает системную и качественную работу с молодежной аудиторией в цифровой среде.

Псковская область вошла в топ-20 по медиаактивности в молодежке

Фото предоставлено министерством молодежной политики Псковской области

Министерство молодежной политики региона и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» регулярно рассказывают о мероприятиях, проектах и инициативах, а также оперативно сообщают молодым людям о возможностях для развития. Высокая строчка в рейтинге подтверждает, что такой формат востребован.

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