Псковская область вошла в топ-20 по медиаактивности в молодежке

Псковская область вошла в топ-20 регионов по медиаактивности в сфере молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики. Рейтинг составлен по итогам III квартала текущего года.

Всего область заняла 17-е место среди субъектов страны. При оценке учитывали ведение сообществ и каналов в соцсетях и мессенджерах, упоминания в средствах массовой информации, а также отдельно активность во «ВКонтакте».

Именно по этому показателю Псковская область поднялась на 2-е место среди всех регионов России, уступив Москве. В министерстве подчеркнули, что такой результат отражает системную и качественную работу с молодежной аудиторией в цифровой среде.