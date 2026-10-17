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Общество

Псковский кинолог и пес Гор взяли золото каникросса сквозь грязь и дождь

17 октября 2026 года, 12:19

Псковский кинолог Станислав Федоров и его малинуа по кличке Гор стали лучшими на соревнованиях по экстремальному каникроссу Nord Dog Race. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Псковский кинолог и пес Гор взяли золото каникросса сквозь грязь и дождь

Фото: Nord Dog Race

Станислав Федоров работает инструктором группы кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом отдела по конвоированию. 

Соревнования принимал Приозерск. Тандем выступил в дисциплине Long, где спортсменам досталась сложнейшая пятикилометровая трасса – с тоннелями, канавами, барьерами и даже пересечением озера.

Псковский кинолог и пес Гор взяли золото каникросса сквозь грязь и дождь

Фото: Nord Dog Race

Псковская пара финишировала первой в абсолютном зачете. «Погода была ужасная: дождь, грязь, слякоть. Но это только добавило азарта – трасса получилась по-настоящему экстремальной, и тем ценнее победа», – рассказал Станислав Федоров.

Псковский кинолог и пес Гор взяли золото каникросса сквозь грязь и дождь

Фото: Nord Dog Race

Напомним, дебют Станислава и Гора в этом виде спорта состоялся в прошлом году. Тогда команда сразу завоевала два первых места – на дистанциях 5 и 7 километров.

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