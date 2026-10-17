По участку улицы Труда в Пскове четыре дня не смогут проехать автомобили

В Пскове временно перекроют участок улицы Труда из-за аварии на теплосетях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат на отрезке от улицы Волкова до улицы Школьной.

Проезд будет закрыт для транспортных средств в период с 20 по 23 октября. Автобусы городских маршрутов продолжат ездить здесь без изменений.

Ограничения связаны с аварийными работами на инженерных сетях теплоснабжения. Водителей просят заранее продумывать маршруты с учетом этой информации.