По участку улицы Труда в Пскове четыре дня не смогут проехать автомобили

В Пскове временно перекроют участок улицы Труда из-за аварии на теплосетях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Пскове временно перекроют участок улицы Труда из-за аварии на теплосетях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат на отрезке от улицы Волкова до улицы Школьной.
Проезд будет закрыт для транспортных средств в период с 20 по 23 октября. Автобусы городских маршрутов продолжат ездить здесь без изменений.
Ограничения связаны с аварийными работами на инженерных сетях теплоснабжения. Водителей просят заранее продумывать маршруты с учетом этой информации.