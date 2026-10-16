Пушкинский заповедник очистил надгробия друзей поэта на Ворониче

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» навели порядок на исторических захоронениях у Воронича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Работы шли на родовом кладбище Осиповых и Вульфов, расположенном на городище, и на деревенском кладбище близ него. С надгробных плит друзей Пушкина музейщики сняли биозагрязнения. Такие работы служба музейных территорий проводит регулярно, в том числе в рамках Всероссийской акции «Чистые берега».

На кладбище в деревне Воронич привели в порядок могилы людей, вписанных в пушкинскую историю: двоюродного дяди поэта и последнего владельца Петровского Вениамина Ганнибала, одного из следующих хозяев имения Иосифа Княжевича, священника Иллариона Раевского, известного как поп Шкода, и его дочери Акулины Скоропостижной.

Не забыли и о бывших коллегах – Татьяне Мальцевой и Анатолии Теплове, работавших в Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во второй половине прошлого века и похороненных здесь же. Помимо этого, сотрудники заповедника убрали мусор на обочине дороги вдоль Сороти и на стоянке у деревни.