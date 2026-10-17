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Общество

Зоя Арнацкая из Национального центра ШОС выступит на псковском медиафоруме

17 октября 2026 года, 14:20

Специальный представитель Национального центра ШОС в России Зоя Арнацкая станет участницей VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей». Мероприятие пройдёт в Пскове с 20 по 21 октября.

Зоя Арнацкая из Национального центра ШОС выступит на псковском медиафоруме

Помимо работы в Национальном центре ШОС, Зоя Арнацкая возглавляет благотворительный фонд «Ход в Будущее» и основала российскую шахматную экосистему myChess. Проекты фонда посвящены в том числе развитию интеллектуального спорта и международному гуманитарному сотрудничеству.

Главной темой форума в этом году заявлено «Единство народов – единство ценностей». Соберутся российские и зарубежные журналисты, медиаменеджеры, блогеры, федеральные эксперты и представители власти.

Участники обсудят межкультурное взаимодействие, информационную безопасность, развитие мультимедийных форматов и изменения цифровой медиасреды.

Псковский международный медиафорум проходит с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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