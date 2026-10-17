Зоя Арнацкая из Национального центра ШОС выступит на псковском медиафоруме

Специальный представитель Национального центра ШОС в России Зоя Арнацкая станет участницей VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей». Мероприятие пройдёт в Пскове с 20 по 21 октября.

Помимо работы в Национальном центре ШОС, Зоя Арнацкая возглавляет благотворительный фонд «Ход в Будущее» и основала российскую шахматную экосистему myChess. Проекты фонда посвящены в том числе развитию интеллектуального спорта и международному гуманитарному сотрудничеству.

Главной темой форума в этом году заявлено «Единство народов – единство ценностей». Соберутся российские и зарубежные журналисты, медиаменеджеры, блогеры, федеральные эксперты и представители власти.

Участники обсудят межкультурное взаимодействие, информационную безопасность, развитие мультимедийных форматов и изменения цифровой медиасреды.

Псковский международный медиафорум проходит с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.