Одну полосу перекроют на «Объездной дороге» в Пскове с 19 октября

На участке «Объездной дороги» в Пскове с 19 октября по 13 ноября введут однополосное движение, сообщили «Псковской правде» в администрации города.
На участке «Объездной дороги» в Пскове с 19 октября по 13 ноября введут однополосное движение, сообщили «Псковской правде» в администрации города.
Ограничение коснётся участка под путепроводом «Крестовский» – напротив здания № 58 по Октябрьскому проспекту. Причина – ремонт дорожного полотна.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.