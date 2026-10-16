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Транспорт / Инфраструктура

Одну полосу перекроют на «Объездной дороге» в Пскове с 19 октября

16 октября 2026 года, 16:10

На участке «Объездной дороги» в Пскове с 19 октября по 13 ноября введут однополосное движение, сообщили «Псковской правде» в администрации города.

Одну полосу перекроют на «Объездной дороге» в Пскове с 19 октября

Фото пресс-службы администрации Пскова

Ограничение коснётся участка под путепроводом «Крестовский» – напротив здания № 58 по Октябрьскому проспекту. Причина – ремонт дорожного полотна.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

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