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Общество

Представитель Минцифры Екатерина Ларина выступит на псковском медиафоруме

16 октября 2026 года, 16:07

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина станет участницей VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей».

Представитель Минцифры Екатерина Ларина выступит на псковском медиафоруме

В своём выступлении Екатерина Ларина затронет защиту традиционных ценностей в цифровой среде, противодействие недостоверной информации и поддержку качественного контента. Отдельной темой станет информационный суверенитет – развитие собственных платформ и производство отечественного контента.

Медиафорум пройдёт в Пскове 20-21 октября. Мероприятие соберёт представителей средств массовой информации и блогосферы, экспертов, историков, политологов, медиаменеджеров и представителей власти из России и из-за рубежа. 

Главные темы предстоящей встречи – укрепление гражданского единства, сохранение исторической правды, суверенитета и традиционных ценностей.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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