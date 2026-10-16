Представитель Минцифры Екатерина Ларина выступит на псковском медиафоруме

В своём выступлении Екатерина Ларина затронет защиту традиционных ценностей в цифровой среде, противодействие недостоверной информации и поддержку качественного контента. Отдельной темой станет информационный суверенитет – развитие собственных платформ и производство отечественного контента.

Медиафорум пройдёт в Пскове 20-21 октября. Мероприятие соберёт представителей средств массовой информации и блогосферы, экспертов, историков, политологов, медиаменеджеров и представителей власти из России и из-за рубежа.

Главные темы предстоящей встречи – укрепление гражданского единства, сохранение исторической правды, суверенитета и традиционных ценностей.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.