Медиарейтинг «Псковской правды»: январь 2022 года

«Псковская правда» подготовила первый в 2022 году медиарейтинг региональных политиков, чиновников и общественников. Наш топ-30 построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 — федеральных СМИ. При этом была использована база системы «Медиалогия». Персоны в рейтингах ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля. При его расчете учитываются влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Снег, нацпроекты, коронавирус
Первое место в региональном медиарейтинге предсказуемо занимает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 16961,5 и в три с лишним раза выше, чем у ближайшего конкурента. Причины этого очевидны: глава региона по определению является главным ньюсмейкером региона. Напомним, что вот уже почти два года, с начала пандемии, аккаунт Михаила Ведерникова в Instagram является ключевым медиа Псковской области по теме коронавируса и борьбы с ним: информацию оттуда черпают как журналисты региона, так и обычные псковичи.
Отметим, что в топ-10 по упоминаемости в федеральных СМИ псковский губернатор на 3-м месте. Несмотря на длинные новогодние каникулы с их информационным затишьем и пришедшийся на январь отпуск Михаила Ведерникова, глава региона отметился в общероссийских медиа, оперативно решив проблему с нехваткой в регионе вакцины «Спутник Лайт» благодаря личным договоренностям с главой Минздрава РФ.
Что касается регионального медиарейтинга, то помимо губернатора в топ-30 также попал ряд высокопоставленных региональных чиновников. Высокой медийностью в администрации Псковской области обладают председатель облздрава Марина Гаращенко (5-е место, медиаиндекс 1420), первый вице-губернатор Вера Емельянова (10-е место, медиаиндекс 1048), председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов (14-е место, медиаиндекс 612), замгубернатора Василий Осипов (18-е место, медиаиндекс 514), председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева (19-е место, медиаиндекс 481), глава региональной соцзащиты Ольга Евстигнеева (22-е место, медиаиндекс 430), исполняющие обязанности комитетов по образованию и спорту Андрей Ермаков и Елена Чернышова (соответственно, 28-е и 29-е места с медиаиндексами 244 и 238).
Инфографика Кирилла Гавриленко
На второй строчке топ-30 с медиаиндексом в 4619,1 расположился глава администрации Пскова Борис Елкин. Высокое место в рейтинге объясняется его медийной активностью: Борис Елкин не только фигурировал в публикациях, связанных с текущей работой муниципальных властей (уборка снега, борьба с гололедом, украшение города и так далее и тому подобное), но и прямо-таки фонтанировал инфоповодами, регулярно сообщая о своих планах сфере благоустройства и развития региональной столицы. Можно констатировать, что стиль работы нового псковского градоначальника, предполагающий открытость для СМИ, импонирует как горожанам, так и псковским журналистам, усилиями которых Борис Елкин в январе не только стал одним из ключевых ньюсмейкеров Псковской области, но и занял 3-е место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО.
Инфографика Кирилла Гавриленко
Что касается псковского топ-30, то помимо Бориса Елкина высокие позиции в нем заняли главы Великих Лук и Пскова. Впрочем, показатели Николая Козловского и Елены Полонской заметно скромнее, чем у псковского градоначальника: соответственно, 4-е и 8-е места с медиаиндексами в 2214 и 1103.
Очевидно, что верный путь к вершине регионального медиарейтинга - это тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Именно благодаря ей 3-е место в январском региональном топе занял главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук (медиаиндекс 2798). По той же причине на высоких позициях в рейтинге находятся упоминавшиеся выше Марина Гаращенко и Вера Емельянова, а также главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко (11-е место, медиаиндекс 935) и главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная (25-е место, медиаиндекс 276).
Инфографика Кирилла Гавриленко
Добавим, что Александр Нестерук, Марина Гаращенко и Вера Емельянова благодаря инфоповодам, так или иначе связанным с темой коронавируса, попали в топ-10 псковских акторов по упоминаемости в федеральных СМИ.
Сенатор от Псковской области Андрей Турчак в региональном медиарейтинге занял лишь 6-е место с медиаиндексом 1375. А вот по упоминаемости в федеральных СМИ он предсказуемо первый среди связанных с Псковской областью акторов.
Инфографика Кирилла Гавриленко
Первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» в принципе не может пожаловаться на проблемы с медийностью. Однако в январе цитируемость Андрея Турчака била все рекорды благодаря сразу нескольким крупным информационным поводам.
Большая часть из них была связана с законотворческой работой как «Единой России» в целом, так и персонально Андрея Турчака. 14 января, вскоре после возвращения страны с больших новогодних каникул, он от имени «партии власти» комментировал решение отложить рассмотрение во втором чтении в Госдуме правительственного законопроекта о QR-кодах. Кроме того, в январе российский парламент принял закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов: псковский сенатор был в числе авторов этого документа и упоминался в посвященных данной теме сообщениях СМИ.
Также в январе Андрей Турчак анонсировал законопроекты против пыток и об онлайн-продаже рецептурных лекарств, опровергал возможность платной вакцинации, предлагал ввести нулевую плату за газ для Вечных огней, а еще — комментировал новый законопроект о местном самоуправлении, тему запрета в России криптовалют и ситуацию в Казахстане.
26 января Андрей Турчак высказал мнение, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Это, без преувеличения, сенсационное политическое заявление, сделанное на фоне растущей напряженности между Россией и США, а также слухов о возможном начале войны между Россией и Украиной, было растиражировано СМИ и стало поводом для многочисленных комментариев политологов.
Наконец, уже 31 января Андрей Турчак вновь ворвался в повестку, назвав «откровенно вредной» инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Отметив, что «эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан» он заверил, что «Единая Россия» ее «не поддерживала и не поддержит».
Повышенная медийная активность секретаря Генерального совета «Единой России» не осталась незамеченной наблюдателями, которые связали ее в том числе с внутриполитической борьбой в Санкт-Петербурге. Высказывались мнения, что Андрей Турчак может претендовать на пост губернатора северной столицы, и что январское «медиаобострение» связанно именно с этими планами.
Псковский депутат Госдумы РФ Александр Козловский в региональном медиарейтинге на 15-м месте с медиаиндексом 591. Строчкой ниже в нем находится еще один член Совета Федерации РФ от Псковской области, Елена Бибикова (медиаиндекс 535).
При этом упоминаемость Елены Бибиковой в федеральных СМИ была несравненно выше и позволила ей занять 2-е место среди псковских ньюсмейкеров. Подняться так высоко псковскому сенатору помог сезонный инфоповод: именно Елена Бибикова, занимающая в верхней палате российского парламента пост зампредседателя комитета по социальной политике, комментировала тему исполнения поручения президента РФ Владимира Путина проиндексировать пенсии на 8,6%.
Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в топ-30 оказался на 13-й позиции с медиаиндексом 822. Также в региональный медиарейтинг вошли его заместители в региональном парламенте Армен Мнацаканян (20-е место, медиаиндекс 473), Юрий Сорокин (23-е место, медиаиндекс 388), Александр Братчиков (26-е место, медиаиндекс 261), Игорь Дитрих (30-е место, медиаиндекс 235) и депутат, лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский (24-е место, медиаиндекс 303).
Поводами для их упоминаний в СМИ были как ежедневная работа в Собрании и по линии партии, так и активность на 6-й сессии регионального парламента. Кроме того, Юрий Сорокин, являющийся директором завода «Псков-Полимер», фигурировал в СМИ в связи с пожаром, который произошел на предприятии 31 января.
Скандалы, происшествия, случайностиСтоит отметить, что в январский топ-30 вошли несколько человек, высокий медиаиндекс которых объясняется сочетанием субъективных факторов.
Художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, известный российский кинорежиссер Дмитрий Месхиев занял 9-е место с медиаиндексом 1069. Росту его упоминаемости в СМИ способствовали федеральный скандал вокруг спектакля «Сережа очень тупой», работа в Пскове съемочной группы телеканала НТВ, готовившей фильм о Дмитрии Месхиеве, а также предложение присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд. В результате этого «сложения звезд» худрук также попал в топ-10 по упоминаемости представителей Псковской области в федеральных СМИ (5-е место, медиаиндекс 597).
Уполномоченного по защите прав детей в Псковской области Наталию Соколову на 12-е место в медиарейтинге (медиаиндекс 849) подняло обсуждение чрезвычайного происшествия в одном из детских садов, где двое пятилетних детей сбежали с территории и умудрились самостоятельно пересечь чуть ли не весь город. Детский омбудсмен таким образом опередила в топ-30 уже упоминавшегося спикера областного Собрания Александра Котова, а также митрополита Тихона (17-е место, медиаиндекс 522) и ректора ПсковГУ Наталью Ильину (21-е место, медиаиндекс 442).
Впрочем, в топ-10 по упоминаемости в федеральных СМИ из упомянутых в предыдущем абзаце персон предсказуемо вошел только псковский владыка (4-е место, медиарейтинг 659).
В региональный и федеральный топы также попал прокурор Псковской области Иван Грибов. В топ-30 по упоминаемости в псковских СМИ у него 7-е место с медиаиндексом 1349. По упоминаемости в федеральных медиа — 9-е место с медиаиндексом 245. Этому он обязан волне публикаций, связанных с празднованием в регионе 300-летия российского надзорного ведомства, а также посвященных итогам работы прокуратуры в 2021 году, озвученным на пресс-конференции Ивана Грибова, состоявшейся 25 января в медиацентре Псковского агентства информации.
Для сравнения, начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников в январском региональном медиарейтинге занял лишь 27-е место с медиаиндексом 251.
Упоминаемость псковских политиков, чиновников и общественников в региональных и федеральных СМИ — безусловно, дает богатую почву для анализа и интерпретаций. В 2022 году «Псковская правда» намерена ежемесячно готовить такого рода медиарейтинги, опираясь на данные системы «Медиалогия».