Медиарейтинг «Псковской правды»: январь 2022 года

«Псковская правда» подготовила первый в 2022 году медиарейтинг региональных политиков, чиновников и общественников. Наш топ-30 построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 — федеральных СМИ. При этом была использована база системы «Медиалогия». Персоны в рейтингах ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля. При его расчете учитываются влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Снег, нацпроекты, коронавирус

Отметим, что в топ-10 по упоминаемости в федеральных СМИ псковский губернатор на 3-м месте. Несмотря на длинные новогодние каникулы с их информационным затишьем и пришедшийся на январь отпуск Михаила Ведерникова, глава региона отметился в общероссийских медиа, оперативно решив проблему с нехваткой в регионе вакцины «Спутник Лайт» благодаря личным договоренностям с главой Минздрава РФ.

Первое место в региональном медиарейтинге предсказуемо занимает губернатор Псковской области Михаил Ведерников . Его медиаиндекс составляет 16961,5 и в три с лишним раза выше, чем у ближайшего конкурента. Причины этого очевидны: глава региона по определению является главным ньюсмейкером региона. Напомним, что вот уже почти два года, с начала пандемии, аккаунт Михаила Ведерникова в Instagram является ключевым медиа Псковской области по теме коронавируса и борьбы с ним: информацию оттуда черпают как журналисты региона, так и обычные псковичи.

Что касается псковского топ-30, то помимо Бориса Елкина высокие позиции в нем заняли главы Великих Лук и Пскова. Впрочем, показатели Николая Козловского и Елены Полонской заметно скромнее, чем у псковского градоначальника: соответственно, 4-е и 8-е места с медиаиндексами в 2214 и 1103.

Добавим, что Александр Нестерук, Марина Гаращенко и Вера Емельянова благодаря инфоповодам, так или иначе связанным с темой коронавируса, попали в топ-10 псковских акторов по упоминаемости в федеральных СМИ.

Январские аномалии

Сенатор от Псковской областив региональном медиарейтинге занял лишь 6-е место с медиаиндексом 1375. А вот по упоминаемости в федеральных СМИ он предсказуемо первый среди связанных с Псковской областью акторов.

Первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» в принципе не может пожаловаться на проблемы с медийностью. Однако в январе цитируемость Андрея Турчака била все рекорды благодаря сразу нескольким крупным информационным поводам.

Большая часть из них была связана с законотворческой работой как «Единой России» в целом, так и персонально Андрея Турчака. 14 января, вскоре после возвращения страны с больших новогодних каникул, он от имени «партии власти» комментировал решение отложить рассмотрение во втором чтении в Госдуме правительственного законопроекта о QR-кодах. Кроме того, в январе российский парламент принял закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов: псковский сенатор был в числе авторов этого документа и упоминался в посвященных данной теме сообщениях СМИ.

Также в январе Андрей Турчак анонсировал законопроекты против пыток и об онлайн-продаже рецептурных лекарств, опровергал возможность платной вакцинации, предлагал ввести нулевую плату за газ для Вечных огней, а еще — комментировал новый законопроект о местном самоуправлении, тему запрета в России криптовалют и ситуацию в Казахстане.

26 января Андрей Турчак высказал мнение, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Это, без преувеличения, сенсационное политическое заявление, сделанное на фоне растущей напряженности между Россией и США, а также слухов о возможном начале войны между Россией и Украиной, было растиражировано СМИ и стало поводом для многочисленных комментариев политологов.

Наконец, уже 31 января Андрей Турчак вновь ворвался в повестку, назвав «откровенно вредной» инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Отметив, что «эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан» он заверил, что «Единая Россия» ее «не поддерживала и не поддержит».

Повышенная медийная активность секретаря Генерального совета «Единой России» не осталась незамеченной наблюдателями, которые связали ее в том числе с внутриполитической борьбой в Санкт-Петербурге. Высказывались мнения, что Андрей Турчак может претендовать на пост губернатора северной столицы, и что январское «медиаобострение» связанно именно с этими планами.

Псковский депутат Госдумы РФ Александр Козловский в региональном медиарейтинге на 15-м месте с медиаиндексом 591. Строчкой ниже в нем находится еще один член Совета Федерации РФ от Псковской области, Елена Бибикова (медиаиндекс 535).

При этом упоминаемость Елены Бибиковой в федеральных СМИ была несравненно выше и позволила ей занять 2-е место среди псковских ньюсмейкеров. Подняться так высоко псковскому сенатору помог сезонный инфоповод: именно Елена Бибикова, занимающая в верхней палате российского парламента пост зампредседателя комитета по социальной политике, комментировала тему исполнения поручения президента РФ Владимира Путина проиндексировать пенсии на 8,6%.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в топ-30 оказался на 13-й позиции с медиаиндексом 822. Также в региональный медиарейтинг вошли его заместители в региональном парламенте Армен Мнацаканян (20-е место, медиаиндекс 473), Юрий Сорокин (23-е место, медиаиндекс 388), Александр Братчиков (26-е место, медиаиндекс 261), Игорь Дитрих (30-е место, медиаиндекс 235) и депутат, лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский (24-е место, медиаиндекс 303).

Поводами для их упоминаний в СМИ были как ежедневная работа в Собрании и по линии партии, так и активность на 6-й сессии регионального парламента. Кроме того, Юрий Сорокин, являющийся директором завода «Псков-Полимер», фигурировал в СМИ в связи с пожаром, который произошел на предприятии 31 января.