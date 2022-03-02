Медиарейтинг «Псковской правды»: февраль 2022 года

«Псковская правда» подготовила февральский медиарейтинг региональных политиков, чиновников и общественников. По сравнению с январем, региональный топ-30 обновился ровно на треть. Федеральный топ-10 — и вовсе наполовину. Из обоих выпали «случайные попутчики», упоминаемость которых была связана с громкими ситуативными поводами, зато в региональный топ попали представители оппозиционных партий, похоже, наконец-то раскачавшиеся после январских каникул. Подробности - в обзоре «Псковской правды».

Круговорот чиновников

Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 18167,4). В топ-10 по данным федеральных СМИ глава региона на 2-ом месте с медиарейтингом 5739. Впереди только первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который активно действовал на фоне спецоперации, съездив в Донецк и выдав многочисленные комментарии, о чём ниже подробнее. Лидером регионального медиарейтинга по итогам февраля, разумеется, с большим отрывом остается губернатор(1-е место, медиаиндекс 18167,4). В топ-10 по данным федеральных СМИ глава региона на 2-ом месте с медиарейтингом 5739. Впереди только первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России», который активно действовал на фоне спецоперации, съездив в Донецк и выдав многочисленные комментарии, о чём ниже подробнее.

Сергей Грахов (11-е место, медиаиндекс 850), председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик (13-е место, медиаиндекс 684), председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов (14-е место, медиаиндекс 672), вице-губернатор Нинель Салагаева (26-е место, медиаиндекс 348), а также председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев (29-е место, медиаиндекс 294). Помимо главы региона, в топ-30 вошло достаточно много областных чиновников: 9 человек, на одного больше, чем в январе. Состав «бюрократического блока» изменился. Из топ-30 выпали председатели комитетов по соцзащите, спорту и образованию. А на смену им пришли глава комитета по строительству и ЖКХ(11-е место, медиаиндекс 850), председатель комитета по охране объектов культурного наследия(13-е место, медиаиндекс 684), председатель комитета по природным ресурсам и экологии(14-е место, медиаиндекс 672), вице-губернатор(26-е место, медиаиндекс 348), а также председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике(29-е место, медиаиндекс 294). Сергей Грахов и Вадим Нэдик в феврале давали пресс-конференции и в целом активно выступали в СМИ. Виктор Мусатов — рассказывал о борьбе с расплодившимися в области волками. Андрей Михеев — участвовал в работе экспертного совета ОЭЗ «Моглино» и рассказывал об инвестиционном потенциале региона в эфире Общественного телевидения России. Нинель Салагаева — обсуждала проблемы садоводств и борьбу с борщевиком. Примечательно, что в федеральный топ-10 неожиданно вошел и. о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков (9-е место, медиаиндекс 111). Это стало возможным благодаря тому, что федеральные СМИ подхватили темы строительства в Псковской области новых школ и проверок жалоб на организацию дистанционного обучения в регионе.

Спецоперация, санкции, социалка

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак в региональном медиарейтинге опустился на одну строчку, до 7-го места. А вот его коллега по Совету Федерации Елена Бибикова потеряла сразу 11 позиций. В федеральном топ-10 Андрей Турчак предсказуемо первый с внушительным медиаиндексом 30108,7. Сенатор и функционер «ЕР» упоминался в множестве публикаций, связанных с признанием ДНР и ЛНР, началом спецоперации на Украине и западными санкциями. Многие СМИ, в частности, растиражировали его, на грани фола, высказывание по поводу «западных партнеров»: «Они сначала в штаны наложили, а потом санкции наложили. А мы на их санкции наложили».

Надо полагать, что по итогам марта Андрей Турчак также будет занимать заметное место на гребне информационной волны, связанной со спецоперацией и санкциями. Елена Бибикова в топ-10 опустилась на 3-е место, но с большим отрывом от лидеров по размеру медиаиндекса: 705. Псковский сенатор на правах заместителя председателя комитета по социальной политике верхней палаты российского парламента комментировала в федеральных СМИ грядущее повышение военных пенсий, маткапитала, социальных пособий, а также выплаты ветеранам к 9 мая. Добавим, что в региональном медиарейтинге значительно улучшил позиции депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский: по итогам февраля он занял в топ-30 4-е место, поднявшись на 11 строчек (медиаиндекс 2277). Этому способствовали две большие темы. В конце февраля Александр Козловский был переизбран секретарем регионального отделения «Единой России», а также активно комментировал кадровые перестановки в псковском городском отделении партии власти. В качестве же парламентария он выступал на тему признания Россией ДНР и ЛНР. Кроме того, значительное число упоминаний депутата в СМИ связано с его постом в соцсети «ВКонтакте», где он рассказал, как благодаря обращению к нему псковской шестиклассницы правоохранителями был задержан ее отчим-педофил. В федеральном топ-10 Александр Козловский на 5-й позиции (медиаиндекс 373) благодаря все тем же темам.

Падение «черного ястреба»

Марина Гаращенко опустилась на 4 пункта (9-е место, медиаиндекс 1188), вице-губернатор Вера Емельянова — на 7 пунктов (17-е место, медиаиндекс 584). По итогам января мы отмечали, что самый верный способ попасть на вершину рейтинга — диктовать антикоронавирусную повестку. В феврале это по-прежнему было актуально. Однако позиции профильных чиновников в «коронавируссном блоке» заметно упали: председатель облздраваопустилась на 4 пункта (9-е место, медиаиндекс 1188), вице-губернатор— на 7 пунктов (17-е место, медиаиндекс 584).

Александр Нестерук так и вовсе переместился с 3-го места на 24-е с медиаиндексом 393, перестав быть главным в регионе спикером по ковиду. Соответственно, он выпал и из федерального топ-10. Руководитель регионального отделения Роспотребнадзоратак и вовсе переместился с 3-го места на 24-е с медиаиндексом 393, перестав быть главным в регионе спикером по ковиду. Соответственно, он выпал и из федерального топ-10. Зато выросли позиции медиков: главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко стала 3-й в топ-30, поднявшись на 8 позиций (медиаиндекс 3464). Руководитель псковской городской поликлиники Галина Неваленная — 10-й (медиаиндекс 853), улучшив показатель на 15 пунктов. В обоих случаях значительную лепту в медиаиндекс врачей внесли пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, активно освещавшиеся как СМИ государственного медиахолдинга, так и районными газетами. Кроме того, большое число инфоповодов псковским журналистам дал Instagram Анастасии Повторейко, в котором она активно отвечала на вопросы подписчиков и рассказывала об особенностях нового штамма коронавируса. В федеральном медиарейтинге Марина Гаращенко на 6-м месте (медиаиндекс 251), Анастасия Повторейко — на 7-ом (медиаиндекс 181).

На два города

Бориса Елкина (2-е место, медиаиндекс 5890). Причина очевидна: это обширное городское хозяйство исправно поставляющее СМИ темы для публикаций, помноженное на стиль работы сити-менеджера, активно раздающего комментарии, проводящего пресс-конференции и работающего с соцсетями. На вершине топ-30 также остались непоколебимыми позиции главы администрации Пскова(2-е место, медиаиндекс 5890). Причина очевидна: это обширное городское хозяйство исправно поставляющее СМИ темы для публикаций, помноженное на стиль работы сити-менеджера, активно раздающего комментарии, проводящего пресс-конференции и работающего с соцсетями. Главы Великих Лук и Пскова Николай Козловский и Елена Полонская не особо поменяли свои позиции в региональном медиарейтинге: по итогам февраля они занимают, соответственно, 5-ю и 6-ю строчки. Их медиаиндекс составляет, соответственно, 1756,1 и 1679. Впрочем, заметная часть публикаций с упоминанием Елена Полонской была связана не с ее работой на посту главы города, а с тем, что в конце февраля она покинула пост руководителя городского отделения «Единой России». В топ-10 Борис Елкин поднялся на две строчки, до 4-го места (медиаиндекс 648). Елена Полонская, впервые попавшая в него, заняла 8-е место с медиаиндексом 160: федеральные СМИ также заинтересовали перипетии в отделении «ЕР» региональной столицы. Николай Козловский замыкает десятку (медиаиндекс 109).

Дениса Иванова, который занял в нем 23-е место с медиаиндексом 422 (его коллега Галина Неваленная, безусловно, присутствовала и в январском рейтинге, но исключительно как главврач, в связи с темой коронавируса). Народный избранник выступи в эфире одной из псковских радиостанций, а также, будучи руководителем фракции «ЕР» в гордуме, активно упоминался в новостях, связанных с состоявшейся в феврале городской конференцией партии. Говоря о представителях муниципалитетов, стоит отметить попадание в топ-30 депутата Псковской городской Думы, который занял в нем 23-е место с медиаиндексом 422 (его коллега Галина Неваленная, безусловно, присутствовала и в январском рейтинге, но исключительно как главврач, в связи с темой коронавируса). Народный избранник выступи в эфире одной из псковских радиостанций, а также, будучи руководителем фракции «ЕР» в гордуме, активно упоминался в новостях, связанных с состоявшейся в феврале городской конференцией партии.

Место для дискуссий

Александр Котов в топ-30 регионального медиарейтинга занял 8-е место, поднявшись на 5 строчек (медиаиндекс 1372). Помимо спикера туда вошли еще 8 областных депутатов. Для сравнения, в предыдущем обзоре их было 6. Председатель Псковского областного Собранияв топ-30 регионального медиарейтинга занял 8-е место, поднявшись на 5 строчек (медиаиндекс 1372). Помимо спикера туда вошли еще 8 областных депутатов. Для сравнения, в предыдущем обзоре их было 6. Примечательно также, что если по итогам января в медиарейтинге кроме представителей фракции «Единая Россия» отметился лишь лидер псковских «Новых людей» Андрей Маковский, то теперь в топ-30 представлены все партии, заседающие в региональном заксобрании, - за исключением лишь «Справедливой России». Что касается единороссов, то произошла своего рода «ротация»: Юрия Сорокина и Александра Братчикова сменил Алексей Севастьянов (21-я строчка, медиарейтинг 474). При этом Армен Мнацаканян поднялся на 8 позиций, до 12-го места (медиаиндекс 701), а Игорь Дитрих и вовсе «прыгнул» с 30-й на 15-ю строчку топ-30. Взлет Севастьянова и Дитриха объясняется тем, что региональные СМИ активно подхватили информацию о законодательной инициативе депутатов-единороссов об отсрочке от армии для сельских медиков.

Проверено: мин нет

Петр Алексеенко (16-е место, медиаиндекс 616). Впрочем, значительная часть публикаций с его упоминанием была посвящена не законодательным инициативам или другой партийной работе, как у единороссов, а ложным сообщениям о минировании офисов компартии в Псковской области. Выше всех в рейтинге из представителей оппозиции поднялся лидер регионального отделения КПРФ(16-е место, медиаиндекс 616). Впрочем, значительная часть публикаций с его упоминанием была посвящена не законодательным инициативам или другой партийной работе, как у единороссов, а ложным сообщениям о минировании офисов компартии в Псковской области. В том числе благодаря партийному проекту «автобус ЛДПР» ненамного от коммуниста отстал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков (19-е место, медиарейтинг 492). Уже упоминавшийся Андрей Маковский улучшил свои позиции в рейтинге на две строчки, заняв 22-е место (медиарейтинг 466). Но, судя по всему, это стало возможно активной работе по размещению в СМИ релизов об инициативах «Новых людей» на платной основе. Наконец, «яблочник» Артур Гайдук замкнул топ-30. Упоминания в СМИ ему принесли две законодательные инициативы. Во-первых рассмотренное на февральской сессии регионального парламента предложение дать негативную оценку федеральному законопроекту о реформе местного самоуправления. Во-вторых - проект постановления с обращением Собрания к президенту РФ о немедленном прекращении боевых действий и разрешении любых разногласий с Украиной путем переговоров. Что касается темы МСУ, то депутатское большинство не только отвергло предложение коллеги из «Яблока», но и приняло альтернативную инициативу о поддержке законопроекта. Нет сомнений и по поводу того, что Собрание отвергнет проект обращения к президенту. Но новые упоминания в СМИ Артуру Гайдуку точно гарантированы.

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