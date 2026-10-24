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Общество

Интернет-приёмная правительства Псковской области временно недоступна

24 октября 2026 года, 13:58

Интернет-приёмная правительства Псковской области временно недоступна, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Интернет-приёмная правительства Псковской области временно недоступна

Скрин с сайта интернет0приёмной правительства Псковской области

С пятницы на портале priemnaya.pskov.ru проводятся технические работы. Восстановить сервис планируется до понедельника.

При необходимости направить обращение сейчас, можно сделать это через Платформу обратной связи: на сайте pos.gosuslugi.ru; в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»; через специальный виджет на официальных сайтах органов власти.

Для входа необходима подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

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