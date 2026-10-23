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Общество

Тыква-гигант выросла у семьи Соловьевых в Новоржевском районе

23 октября 2026 года, 17:50

Огромная тыква уродилась у семьи Соловьёвых в деревне Барута Новоржевского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Тыква-гигант выросла у семьи Соловьевых в Новоржевском районе

Фото: газета «Земля Новоржевская»
Тыква-гигант выросла у семьи Соловьевых в Новоржевском районе

Фото: газета «Земля Новоржевская»

Как рассказала Екатерина, два семечка она купила у семьи Катковых из Бежаницкого района — те ранее вырастили тыкву «Русалочка» весом 460 кг. Всходы дало лишь одно семя. Сажали рассадой, а росла тыква на куче перегноя.

Летом у Соловьёвых хватает забот — большое хозяйство: коровы, птица и другое. Лишние завязи хозяйка убрать не успела, о чём позже пожалела.

Взвесить самый крупный овощ пока не получается — он лежит на поддоне. «Так её не поднять на весы — надорвёшься. Будем взвешивать кусками, когда будем резать», — подчеркнула Екатерина. Как отмечает издание, коровы в хозяйстве очень любят этот овощ.

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