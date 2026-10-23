В Пушкинских Горах подходит к концу реконструкция котельной

В Пушкинских Горах близится к завершению реконструкция котельной № 1. Работы идут в рамках инфраструктурного проекта за счёт казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Как отметили в министерстве, объект переведут на природный газ — такое решение экологичнее и выгоднее.

Мощность котельной составит 13,92 МВт. Она будет снабжать посёлок теплом и горячей водой, а работать на ней будет постоянный персонал.

Реализация объекта рассчитана на четыре тысячи жителей Пушкинских Гор.

«Реконструкция завершается. Совсем скоро тепло в домах станет надёжнее, а коммунальная инфраструктура – современнее», – подчеркнули в министерстве.