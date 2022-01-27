«Запорожец» vs Ferrari

На своей 6-й по счету сессии депутаты Псковского областного Собрания вернулись к практике проведения «десятиминуток гнева» и парламентских часов», а также подискутировали о достоинствах советского и итальянского автопрома, а также российского и американского законодательства. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Переход на публичное

Отличительной особенностью 6-й сессии Псковского областного Собрания было то, что впервые за долгое время перед началом рассмотрения повестки дня фракции представленных в региональном парламенте партий получили возможность выступить перед коллегами в рамках так называемых «десятиминуток гнева». Некоторые партийцы, явно истосковавшиеся по формату «свободного микрофона», этим шансом не преминули воспользоваться. Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко в рамках своего выступления посетовал, что законопроект о петициях, разработанный депутатами от КПРФ, все никак не может пройти через горнило областного Собрания. В то время как законы об оптимизации медицины или о пенсионной реформе проходили «на ура». «Думайте об интересах избирателей, а не партии!» - обратился он к коллегам, явно целясь камнем в огород парламентского большинства. А «яблочник» Артур Гайдук в свою очередь сообщил, что в псковском заксобрании существует запрет на отправку депутатских запросов через систему документооборота Собрания. По его словам, это мешает работе народных избранников.

Александр Котов, оговорившись впрочем: «Мне придется высказаться как председателю Собрания, а не представителю фракции «Единая Россия». «Мы приняли решение, чтобы в нашем регламенте была возможность в рамках выступлений фракций обозначить важные общественно-политические вопросы», - напомнил спикер смысл «десятиминуток гнева». И укорил коллег из КПРФ и «Яблока» за нарушение формата: «Если провести анализ выступлений, все сводится или к оголтелой критике или к каким-то внутренним вопросам, которые можно решить, не вынося их на публичное обсуждение». После этих выступлений слово взял, оговорившись впрочем: «Мне придется высказаться как председателю Собрания, а не представителю фракции «Единая Россия». «Мы приняли решение, чтобы в нашем регламенте была возможность в рамках выступлений фракций обозначить важные общественно-политические вопросы», - напомнил спикер смысл «десятиминуток гнева». И укорил коллег из КПРФ и «Яблока» за нарушение формата: «Если провести анализ выступлений, все сводится или к оголтелой критике или к каким-то внутренним вопросам, которые можно решить, не вынося их на публичное обсуждение». «Петр Васильевич, вы начинаете с того, что не принимают ваш закон о петициях. Во-первых, это право депутатов, во-вторых, в прошлый раз вы его сами отозвали. Зачем это публично обсуждать? Доработайте, убедите депутатов! Артур Маркович, приходите, обсудим ситуацию. Вам никто не запрещает направлять запросы! Но вы делайте это со своего электронного адреса, у вас есть такая возможность. Давайте пригласим юристов, сядем и спокойно разберемся в нашей кухне. Зачем это делать публично?!» - вопрошал Александр Котов. Риторические вопросы председателя Собрания немедленных ответов не предполагали. Но вероятно уже на следующей сессии у летописцев псковского парламентаризма будет возможность узнать, вняли ли представители оппозиции доводам Александра Котова.

Вопрос статуса

Марина Гаращенко в его рамках доложила депутатам «О модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области». Еще одной «новацией» (имея ввиду, что «новое — это хорошо забытое старое») был «парламентский час». Председатель областного комитета по здравоохраненияв его рамках доложила депутатам «О модернизации первичного звена здравоохранения на территории Псковской области».

Не будем пересказывать доклад главы облздрава: с его полным текстом можно ознакомиться на сайте областного парламента. Отметим лишь, что в рамках региональной программы за пять лет, с 2021 года по 2025 год, в Псковской области в ее рамках планируется потратить на модернизацию 22 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 2,7 миллиарда рублей. Предполагается выполнить капитальный ремонт 79 объектов, приобрести 212 единиц медицинского транспорта и 536 единиц медицинского оборудования. У депутатов, естественно, нашлось немало вопросов к Марине Гаращенко. Артур Гайдук, который до перехода на штатную должность зампредседателя комитета Собрания работал в псковской Скорой помощи, поинтересовался, не сбегут ли врачи региона в близлежащий Петербург после того, как пандемия будет побеждена и они лишатся ковидных выплат. Председатель облздрава напомнила, что в регионе не так давно поменяли структуру заработной платы медиков, и что даже после «эры ковида» у них «основной доход никуда не уйдет». «Правительством даны соответствующие поручения. Над этой задачей сегодня работают все», - заверила она. Ранее чиновница рапортовала, что в Псковской области уровень оплаты труда по итогам 2021 года вырос по сравнению с 2012 годом в 2,5 раза у врачей, в 2,4 у среднего медицинского персонала и в 3,2 у младшего. К разговору подключилась первый вице-губернатор Вера Емельянова. «По системе оплаты труда у нас конкретные обязательства в соответствии с указом президента: он должен составлять 200% к уровню средней зарплаты в регионе. И это будет обеспечено в полном объеме всеми доступными нашими средствами», - заявила заместитель главы региона.

Вера Емельянова также напомнила, что в Псковской области ведут работу по привлечению новых и удержанию уже работающих в регионе врачей, чтобы преодолеть дефицит кадров аж в 40%. Региональные власти при этом рассчитывают не только на материальные стимулы (зарплата, жилье и соцпакет), но и на меры по повышению статуса медицинского работника. «Введение региональных наград, премий, грантов. Больше внимания, больше положительных примеров, которых у нас достаточно», - пояснила она. По словам вице-губернатора, всего за ближайшие 5 лет в область планируется привлечь 500 врачей и около 1000 работников среднего медицинского персонала. Отвечая на вопросы народных избранников, Марина Гаращенко также рассказала о планах по модернизации объектов судебной медицины и патологоанатомической службы в Псковской области; о капремонте и строительстве новых постов Скорой помощи в муниципалитетах; о ремонте Порховской межрайонной больницы; о создании в регионе новой электронной платформы для записи на прием к врачу. Депутат Владимир Кузь поинтересовался: «Есть ли регламент: через сколько должен прийти по вызову педиатр?» «Вопрос острый», - согласилась председатель облздрава. По ее словам, в каждой медицинской организации региона организованы колл-центры, в которых работают студенты-медики. Время ожидания ответа на звонок не должно превышать 120 секунд. «Нагрузка на детскую и взрослую службы сегодня «один к одному». Медик по определенному алгоритму выясняет состояние и понимает, насколько экстренно нужен врач. Может переключить на Скорую помощь. Если маленькие дети — вызов должен быть день в день, если обращение поступило до 14:00», - пояснила Марина Гаращенко.

Елена Лунгу, работающая участковым врачом: «Я как раз являюсь тем специалистом, который работает в первичном звене: работаю в ковид-бригаде, осуществляю помощь на дому. У нас большущие очереди». «Люди в панике, кричат везде, звонят, жалуются, что не приходит врач. Все грамотные, а когда заболевают, глупости делают», - посетовала терапевт и попросила организовать информационную кампанию, которая позволила бы снизить накал страстей. Тут слово взяла депутат, работающая участковым врачом: «Я как раз являюсь тем специалистом, который работает в первичном звене: работаю в ковид-бригаде, осуществляю помощь на дому. У нас большущие очереди». «Люди в панике, кричат везде, звонят, жалуются, что не приходит врач. Все грамотные, а когда заболевают, глупости делают», - посетовала терапевт и попросила организовать информационную кампанию, которая позволила бы снизить накал страстей. Под занавес обсуждения Армен Мнацаканян попросил Марину Гаращенко «выбрать время и сделать объезд по 9-му округу, - Пушкиногорский, Новоржевский, Островский районы». «А еще в Плюссу, Струги, Порхов…» - вздохнул Александр Котов. Доклад председателя областного комитета по здравоохранению парламентарии приняли к сведению.

Запад нам поможет?

Последняя на 6-й сессии областного Собрания «вспышка» в обсуждении была связана с внесенным Артуром Гайдуком законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях исключения положений о лицах, выполняющих функции иностранного агента». «Яблочник» согласился, что среди организаций, признанных иностранными агентами, «действительно попадались такие, которые выполняли свою деятельность в интересах зарубежных спонсоров». Но в то же время посетовал, что «формулировки настолько размыты, что закон можно использовать избирательно». А для тех, кто получил злополучный статус, «начинается настоящий ад», хотя среди них есть «настоящие патриоты». «Это дискриминирующий и антиконституционный закон, который дискредитирует нашу страну и должен быть отменен», - резюмировал депутат.

Андрей Маковский не преминул прорекламировать федеральный законопроект, разработанный его однопартийцами. Он предполагает признание иноагентом исключительно через суд и по «более четким критериям», чтобы «сделать из статуса «иностранного агента» не ярлык, а инструмент безопасности». «Предлагаю «Яблоку» и Артуру Марковичу обратить внимание на нашу инициативу и публично ее поддержать», - заявил депутат, добавив, что воздержится при голосовании по законопроекту «яблочника». Представитель «Новых людей»не преминул прорекламировать федеральный законопроект, разработанный его однопартийцами. Он предполагает признание иноагентом исключительно через суд и по «более четким критериям», чтобы «сделать из статуса «иностранного агента» не ярлык, а инструмент безопасности». «Предлагаю «Яблоку» и Артуру Марковичу обратить внимание на нашу инициативу и публично ее поддержать», - заявил депутат, добавив, что воздержится при голосовании по законопроекту «яблочника». Лидер псковских жириновцев Антон Минаков заявил, что «отчасти согласен» с Андреем Маковским, а фракция ЛДПР также воздержится при голосовании. «Решение [о присвоении статуса иностранного агента] в любом случае должно приниматься через суд», - отметил либерал-демократ. Черту под дискуссией подвел Александр Котов: «Предложение «Яблока» направлено на то, чтобы институт иностранных агентов исключить из российского законодательства. При этом он существует в других странах и главное в США — самом что ни на есть образце демократии. Вы ссылаетесь на то, что формулировки размыты. Так может быть следовало скорректировать законодательство? У нас есть обращение Московско-Хельсинской группы, которая ссылается на поручение президента и предлагает обсудить действующие нормы закона и предложить поправки».