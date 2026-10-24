Великолучанин вышел в полуфинал первенства мира по боксу

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал полуфиналистом первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». Турнир проводится в Будве в Черногории.
Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал полуфиналистом первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». Турнир проводится в Будве в Черногории.
В четвертьфинале Кирилл Коршаков выиграл у британца Кая Кернса.
25 октября в финале мирового первенства боксёр из Великих Лук сразится с венгром Дьюлой Бозаи.