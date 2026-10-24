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Общество

Великолучанин вышел в полуфинал первенства мира по боксу

24 октября 2026 года, 16:05

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал полуфиналистом первенства мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». Турнир проводится в Будве в Черногории.

Великолучанин вышел в полуфинал первенства мира по боксу

Фото: Федерация бокса России

В четвертьфинале Кирилл Коршаков выиграл у британца Кая Кернса.

25 октября в финале мирового первенства боксёр из Великих Лук сразится с венгром Дьюлой Бозаи. 

Telegram канал @pskovpravda
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