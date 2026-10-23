К 1 июня 2027 года в Пскове отремонтируют 23 тротуара

Власти Пскова объявили закупку на ремонт пешеходных зон. В порядок к 1 июня 2027 года планируют привести тротуары на 23 участках. Проект контракта опубликован на сайте госзакупок, пишет ПАИ.

В перечень вошли Октябрьский проспект, Сиреневый бульвар, площадь Ленина, участок на пересечении Советской и площади Победы, перекрёсток Крестовского шоссе и Островского переулка, улица Алмазная и остановка «Силово-Медведово».

Также ремонт затронет улицы Школьную, Майора Доставалова, Пароменскую, Народную, Леона Поземского, Гагарина, Ижорского Батальона, Петровскую, Кузбасской Дивизии, Ипподромную, Коммунальную, Гущина, Калинина и Николая Васильева.

Подрядчику предстоит снять старое покрытие — асфальт или брусчатку, устроить новое основание из песка и щебня, а затем уложить асфальтобетон либо тротуарную плитку. Там, где нужно, заменят бортовые камни и люки колодцев, установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и скамейки.

Кое-где вырубят деревья и кустарники, а освободившуюся землю засеют газоном.

Работы начнутся сразу после подписания контракта. Завершить их необходимо до 1 июня 2027 года, хотя по согласованию с заказчиком сроки могут быть сокращены.