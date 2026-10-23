В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов

На базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова открылся Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, пишет ПАИ.
На базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова открылся Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, пишет ПАИ.
Торжественная церемония собрала представителей правительства Псковской области, министерства культуры, Российской государственной библиотеки, Псковского музея-заповедника, регионального Государственного архива, Псковского государственного университета и других организаций-партнёров. Для гостей провели экскурсию по новому центру.
Приветственный адрес направила министр культуры России Ольга Любимова.
Она отметила важность проекта для профессионального сообщества и всей страны. «Это не просто бумажные страницы, а память целых поколений и знания народов. Вы – настоящие хранители времени», – отметила Ольга Любимова.
Министр культуры Псковской области Илианна Петрова назвала событие уникальным: регион влился в сеть центров и вышел на новый уровень работы. «Это новый шаг в сохранении наследия, на которое будут опираться наши потомки», – сказала она.
Огласили и обращение губернатора Михаила Ведерникова. Он напомнил, что Псковская область стала первым субъектом Северо-Запада, где появилась площадка такого профиля. «В фондах библиотеки хранятся редкие краеведческие издания, дореволюционные газеты и уникальные архивы, которые требуют особого внимания», – подчеркнул губернатор.
Заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ) Ольга Серова вручила грамоту генеральному директору библиотеки Ларисе Егоровой. Та поблагодарила Минкульт России, РГБ и губернатора за поддержку: «У нас появилась уверенность, что у нас есть будущее, потому что мы сохраняем прошлое».