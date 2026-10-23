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Общество

В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов

23 октября 2026 года, 15:30

На базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова открылся Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, пишет ПАИ.

В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов

Фото: ПАИ

Торжественная церемония собрала представителей правительства Псковской области, министерства культуры, Российской государственной библиотеки, Псковского музея-заповедника, регионального Государственного архива, Псковского государственного университета и других организаций-партнёров. Для гостей провели экскурсию по новому центру.

Приветственный адрес направила министр культуры России Ольга Любимова.

Она отметила важность проекта для профессионального сообщества и всей страны. «Это не просто бумажные страницы, а память целых поколений и знания народов. Вы – настоящие хранители времени», – отметила Ольга Любимова.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова назвала событие уникальным: регион влился в сеть центров и вышел на новый уровень работы. «Это новый шаг в сохранении наследия, на которое будут опираться наши потомки», – сказала она.

В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов

Фото: ПАИ

Огласили и обращение губернатора Михаила Ведерникова. Он напомнил, что Псковская область стала первым субъектом Северо-Запада, где появилась площадка такого профиля. «В фондах библиотеки хранятся редкие краеведческие издания, дореволюционные газеты и уникальные архивы, которые требуют особого внимания», – подчеркнул губернатор.

Заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ) Ольга Серова вручила грамоту генеральному директору библиотеки Ларисе Егоровой. Та поблагодарила Минкульт России, РГБ и губернатора за поддержку: «У нас появилась уверенность, что у нас есть будущее, потому что мы сохраняем прошлое».

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