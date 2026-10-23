В Пскове заработали Региональный центр реставрации библиотечных фондов





Торжественная церемония собрала представителей правительства Псковской области, министерства культуры, Российской государственной библиотеки, Псковского музея-заповедника, регионального Государственного архива, Псковского государственного университета и других организаций-партнёров. Для гостей провели экскурсию по новому центру.

Приветственный адрес направила министр культуры России Ольга Любимова.

Она отметила важность проекта для профессионального сообщества и всей страны. «Это не просто бумажные страницы, а память целых поколений и знания народов. Вы – настоящие хранители времени», – отметила Ольга Любимова.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова назвала событие уникальным: регион влился в сеть центров и вышел на новый уровень работы. «Это новый шаг в сохранении наследия, на которое будут опираться наши потомки», – сказала она.