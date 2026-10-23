В Пскове обсуждают установку мемориальной доски Николаю Фан-дер-Флиту

Возможность увековечить память государственного и общественного деятеля Российской империи Николая Фан-дер-Флита обсудили в Псковской городской Думе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе гордумы.
Возможность увековечить память государственного и общественного деятеля Российской империи Николая Фан-дер-Флита обсудили в Псковской городской Думе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе гордумы.
Тему подняли на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму под председательством Марины Борисенковой.
Инициатором выступило Псковское отделение Императорского православного палестинского общества. Доску предлагается разместить на фасаде здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.
Основание музея связано с именем Фан-дер-Флита.