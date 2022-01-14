Памятник Петру I открыли у областной прокуратуры в Пскове

14 января у здания областной прокуратуры в Пскове состоялась церемония открытия памятника Петру I. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
В ходе церемонии под звуки гимна в основание памятника была заложена капсула времени с посланием для будущего поколения правоохранителей. В неё положили флешку с фильмом о прокуратуре и фотографии процесса создания памятника. Заложенную капсулу сотрудники прокуратуры извлекут и откроют через 50 лет.
Фото: ПАИ
Участников церемонии открытия поприветствовал прокурор Псковской области Иван Грибов. Он поблагодарил скульпторов за воплощенную в короткие сроки идею установки у здания областной прокуратуры монумента. «Памятник получился красивым и даёт возможность отдать дань Петру I», – подчеркнул Иван Грибов.
С приветственным словом от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на церемонии выступила первый заместитель главы региона Вера Емельянова, которая поздравила областную прокуратуру с открытием памятника.
По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, император Пётр I бывал в областном центре и оставил свою историю, став частью истории Псковской области. «Сотрудники прокуратуры тоже не малую часть работы сделали для области, делают город лучше. Надеюсь, что наше сотрудничество будет обоюдным», – отметил он.
Фото: ПАИ
Скульптор Антон Гордиенко в ходе церемонии открытия прочитал стихотворение Александра Пушкина о Петре I и рассказал о том, что создавать монумент для него было большой честью.
Памятник Петру I установили у здания областной прокуратуры в Пскове к 300-летию прокуратуры России. За его основу был взят памятник известного французского скульптора Этьена Фальконе «Медный всадник». Псковский монумент изготовлен из арт-бетона и покрыт бронзой. Отливать памятник российскому императору начали еще в конце прошлого года.