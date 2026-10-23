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Общество

Мужа и жену из Палкино приговорили к обязательным работам за кражи в магазине

23 октября 2026 года, 17:15

Мужа и жену из Палкино приговорили к обязательным работам за серию краж в магазине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Супруги на кассе самообслуживания в сетевом магазине оплачивали лишь часть товаров, а остальное выносили без оплаты.

В результате насчитали 12 эпизодов. Ущерб магазину превысил 30 тысяч рублей.

В зале суда подсудимые признали вину. Каждое из 12 преступлений квалифицировали по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Суд назначил обоим по 400 часов обязательных работ.

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