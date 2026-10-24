Проект КРТ из деревни Хотицы вошёл в число финалистов всероссийского конкурса

Проект комплексного развития территории в деревне Хотицы Псковского района вошёл в число финалистов I Всероссийского конкурса лучших проектов КРТ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Строительная компания «Возрождение-14»». Псковский проект поборется за победу в номинации «Самый быстрый проект КРТ» — всего в финал прошли пять работ.

Организаторы получили 412 заявок из 67 регионов России, а участники представили 341 проект и практику КРТ. В итоге финалистами признали 94 проекта из 54 субъектов страны.

Сам выход региона в финал федерального конкурса в области считают значимым достижением и признанием работы Псковской области в сфере комплексного развития территорий.

Награждение прошло 22 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Отраслевого дня Минстроя России.