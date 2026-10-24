Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Проект КРТ из деревни Хотицы вошёл в число финалистов всероссийского конкурса

24 октября 2026 года, 11:26

Проект комплексного развития территории в деревне Хотицы Псковского района вошёл в число финалистов I Всероссийского конкурса лучших проектов КРТ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Проект КРТ из деревни Хотицы вошёл в число финалистов всероссийского конкурса

Фото: Министерство строительства и ЖКХ Псковской области

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Строительная компания «Возрождение-14»». Псковский проект поборется за победу в номинации «Самый быстрый проект КРТ» — всего в финал прошли пять работ.

Организаторы получили 412 заявок из 67 регионов России, а участники представили 341 проект и практику КРТ. В итоге финалистами признали 94 проекта из 54 субъектов страны.

Сам выход региона в финал федерального конкурса в области считают значимым достижением и признанием работы Псковской области в сфере комплексного развития территорий.

Награждение прошло 22 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Отраслевого дня Минстроя России.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Историк Псковского музея-заповедника стал героем репортажа белорусского телевидения
Великолучанин вышел в полуфинал первенства мира по боксу
Интернет-приёмная правительства Псковской области временно недоступна
Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае
75-летнюю женщину сбил автомобиль в Островском районе
Тыква-гигант выросла у семьи Соловьевых в Новоржевском районе
В Пушкинских Горах подходит к концу реконструкция котельной
Мужа и жену из Палкино приговорили к обязательным работам за кражи в магазине
С 35-летием службы поздравил псковских таможенников Игорь Иванов

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе