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Культура

Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае

24 октября 2026 года, 13:00

Заслуженный театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников Международного фестиваля искусства и хореографии «ART ERA», открывшегося в Китае. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае

Фото: пресс-службе администрации Пскова
Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае

Фото: пресс-службе администрации Пскова
Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае

Фото: пресс-службе администрации Пскова

Фестиваль псковские танцоры открыли номером «Жар-птица», отсылающим к знакомым зрителям образам русского фольклора. Коллектив также показал танец «Барыня».

«Русские узоры» демонстрируют высокий уровень не первый год. Театр выступал на самых разных площадках России и за рубежом. 

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