Псковские «Русские узоры» открыли фестиваль ART ERA в Китае

Заслуженный театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников Международного фестиваля искусства и хореографии «ART ERA», открывшегося в Китае. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Заслуженный театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников Международного фестиваля искусства и хореографии «ART ERA», открывшегося в Китае. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Фестиваль псковские танцоры открыли номером «Жар-птица», отсылающим к знакомым зрителям образам русского фольклора. Коллектив также показал танец «Барыня».
«Русские узоры» демонстрируют высокий уровень не первый год. Театр выступал на самых разных площадках России и за рубежом.