Михаил Ведерников договорился о поставке «Спутника Лайт» в Псковскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о поставке новой партии вакцины «Спутник Лайт» в регион. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Данный вопрос глава региона обсудил с министром Михаилом Мурашко. По словам Михаила Ведерникова, новая партия вакцины уже отгружена и выезжает в Псковскую область.

«Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу за оперативную реакцию и помощь Псковской области!», – написал губернатор.

Как сообщил Михаил Ведерников, одной из основных причин отсутствия вакцины стала порча 45 тыс. доз препарата, о котором сообщили в конце 2021 года. «Служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах сообщу дополнительно», – заверил губернатор и добавил, что в нынешней эпидобстановке надежнее ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной (#СпутникV, ЭпиВакКорона, КовиВак), несмотря на скорое прибытие «Спутника Лайт».