Михаил Ведерников договорился о поставке «Спутника Лайт» в Псковскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о поставке новой партии вакцины «Спутник Лайт» в регион. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о поставке новой партии вакцины «Спутник Лайт» в регион. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Данный вопрос глава региона обсудил с министром Михаилом Мурашко. По словам Михаила Ведерникова, новая партия вакцины уже отгружена и выезжает в Псковскую область.
«Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу за оперативную реакцию и помощь Псковской области!», – написал губернатор.
Как сообщил Михаил Ведерников, одной из основных причин отсутствия вакцины стала порча 45 тыс. доз препарата, о котором сообщили в конце 2021 года. «Служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах сообщу дополнительно», – заверил губернатор и добавил, что в нынешней эпидобстановке надежнее ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной (#СпутникV, ЭпиВакКорона, КовиВак), несмотря на скорое прибытие «Спутника Лайт».
Из выступления Академика РАН В.Зверева :"..Мы сейчас говорим о ковиде,но на самом деле у нас в нашей стране более серьёзная пандемия,потому что мы забывать ,что у нас есть ВИЧ,и у нас 1,5 млн заражённых людей,из них половина больных не получает лекарств.Борьба с ВИЧ особенно не финансируется.Это ещё одно серьёзное инфекционное заболевание.Нужно подключать государство.При ковиде умирают пожилые,а здесь молодые люди,которые могут не дать потомства..."Канал "Общественный центр информа..."20.01.2022
Kam 24.ru "Мама умершей после вакцинации девушки:" Она привилась,чтобы жить..." Служба новостей Кам24-мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице на Камчатке,подтвердила журналисту Кам24, что её дочь привилась вакциной Спутник V .После этого стали развиваться симптомы,которые привели к смерти .18-летняя студентка КамГУ им.Витуса Беринга умерла 11 января 2022года в реанимации краевой камчатской больницы...Привилась,чтобы не отстраняли от занятий.."