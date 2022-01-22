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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников договорился о поставке «Спутника Лайт» в Псковскую область

22 января 2022 года, 22:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о поставке новой партии вакцины «Спутник Лайт» в регион. Об этом он сообщил в своем Instagram. 

Михаил Ведерников договорился о поставке «Спутника Лайт» в Псковскую область

Данный вопрос глава региона обсудил с министром Михаилом Мурашко. По словам Михаила Ведерникова, новая партия вакцины уже отгружена и выезжает в Псковскую область.

«Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу за оперативную реакцию и помощь Псковской области!», – написал губернатор.

Как сообщил Михаил Ведерников, одной из основных причин отсутствия вакцины стала порча 45 тыс. доз препарата, о котором сообщили в конце 2021 года. «Служебная проверка уже подходит к завершению, об итогах сообщу дополнительно», – заверил губернатор и добавил, что в нынешней эпидобстановке надежнее ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной (#СпутникV, ЭпиВакКорона, КовиВак), несмотря на скорое прибытие «Спутника Лайт».

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Комментарии

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Бабулечка
23:19 22.01.2022

Из выступления Академика РАН В.Зверева :"..Мы сейчас говорим о ковиде,но на самом деле у нас в нашей стране более серьёзная пандемия,потому что мы забывать ,что у нас есть ВИЧ,и у нас 1,5 млн заражённых людей,из них половина больных не получает лекарств.Борьба с ВИЧ особенно не финансируется.Это ещё одно серьёзное инфекционное заболевание.Нужно подключать государство.При ковиде умирают пожилые,а здесь молодые люди,которые могут не дать потомства..."Канал "Общественный центр информа..."20.01.2022

Бабулечка
23:31 22.01.2022

Kam 24.ru "Мама умершей после вакцинации девушки:" Она привилась,чтобы жить..." Служба новостей Кам24-мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице на Камчатке,подтвердила журналисту Кам24, что её дочь привилась вакциной Спутник V .После этого стали развиваться симптомы,которые привели к смерти .18-летняя студентка КамГУ им.Витуса Беринга умерла 11 января 2022года в реанимации краевой камчатской больницы...Привилась,чтобы не отстраняли от занятий.."

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