Историк Псковского музея-заповедника стал героем репортажа белорусского телевидения

Главным героем выпуска программы «Союзный. Специальный репортаж» на белорусском телевидении стал Андрей Шершеневич, старший научный сотрудник сектора новейшей истории Псковского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Беседу с историком провёл ведущий Юрий Самарин, затронув как исторические, так и личные темы. Зрители узнали, как семья Шершеневичей после войны оказалась в Гродно и какие нити судьбы связали их с этим городом. Отдельное место в разговоре занял храм Николы со Усохи — древняя псковская святыня, с которой у героя программы и его родных обнаружились собственные связи. Кроме того, Андрей Шершеневич рассказал о легендах, связанных со знаменитым Псковским кремлём.

Посмотреть выпуск можно по ссылке, опубликованной в канале Псковского музея-заповедника в мессенджере МАХ.