Завод «Псков-полимер» продолжит работу, несмотря на случившийся пожар

Завод «Псков-полимер» продолжит свою работу после случившегося пожара . Об этом заявил его директор Юрий Сорокин, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Юрий Сорокин рассказал, что на складах на территории предприятия в 8:30 начался пожар. Он добавил, что стала известна причина возгорания – вспыхнула коробка с проводами, и пламя начало моментально распространяться.

Директор «Псков-полимер» рассказал, что для тушения пытались применить большое количество заводских огнетушителей, но люди испугались огня, поэтому стремительно покинули помещение.

Огонь стал распространяться очень быстро. Пожарные прибыли на место через 10-12 минут и стали заливать водой возгорание. К тому моменту пожар уже достаточно широко распространился, потому что материалы на складах были легковоспламеняющиеся.

Юрий Сорокин поблагодарил МЧС, которые локализовали пожар в течение часа.

«Убытки будут минимальные, завод продолжит свою работу», – поделился директор предприятия.

Юрий Сорокин выразил благодарность коллективу, принявшему участие в спасении материальных ценностей.

«Жителям Пскова приношу извинения за доставленное неудобство – дыма было много. На кладе хранились рулоны материалов, ткани для пошива полуфабрикатов для обуви, там не было никаких вредных веществ», – сказал директор «Псков-полимер».