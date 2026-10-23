Жительница Локни предстала перед судом за кражу плиты и аккумуляторов

Бежаницкий районный суд вынес приговор 40-летней жительнице Локни, обвиняемой в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом «Псковской правда» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, поздно вечером 18 августа 2026 года женщина подошла к одноэтажному многоквартирному дому в Локне, который, как ей казалось, пустовал. При себе она держала спортивную сумку, а на ногах у неё были мужские сапоги.

Убедившись, что окна не горят, злоумышленница сломала навесной замок на входной двери одной из квартир и проникла внутрь. Добычей стали цепная садовая пила, ковровая дорожка и два аккумулятора от триммера. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению, а ущерб потерпевшей превысил 4 тысячи рублей.

На заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась и извинилась. Смягчающими обстоятельствами суд счёл наличие четырёх малолетних детей и активное содействие раскрытию преступления. Наказание — восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.