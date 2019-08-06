Всего три часа — и мы в южном городе!

«Три часа. Попробовал сам. Удобно! И как приятно перед посадкой слышать: «Прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга». А не в «Кресты».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в «Инстаграме» рассказал подписчикам, как впервые воспользовался запущенным в мае по его инициативе авиарейсом Псков — Сочи. И намекнул: скоро самолеты из Пскова полетят еще в одном направлении.

Возможность прямого перелета из псковского аэропорта в Сочи оценили и другие пассажиры этого рейса.

— Я впервые летела на этом самолете, — поделилась впечатлениями с «Псковской правдой» продюсер кинокомпании Юлия Алешина. — Легкий мандраж был, поскольку последний раз из псковского аэропорта я летала, когда была совсем крошечной девочкой. Самолет прекрасный! Очень быстро разгоняется и моментально идет на взлет. И каких-то 2 часа 50 минут — и мы уже в городе Сочи: 33 градуса, южный город перед тобой раскидывается. Мы даже не успели понять, что совершили такой масштабный перелет. Столько времени сэкономили, столько сил!

В Сочи Юлия Алешина отправилась снимать кино:

— Нам нужно было вылетать большой командой на съемки. Можно было лететь из Питера, но это значило терять время. Да, есть «Ласточка» до Санкт-Петербурга, и она экономит время в пути, но все равно устаешь от дороги и прилетаешь уже не в таком рабочем состоянии. А мне надо было прилететь, выйти из самолета и попасть на съемочную площадку, чтобы проводить кастинг. Поэтому решили лететь из Пскова, тем более запуск рейса Псков — Сочи сопровождала хорошая информационная кампания.

С покупкой билетов проблем не возникло — приобрели их буквально за 8-9 дней до даты вылета. Приехали в аэропорт за 50 минут, прошли регистрацию:

— Отличный сервис, душевное отношение к каждому пассажиру в аэропорту. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что летим с губернатором — Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Было здорово! Раньше мы часто летали из Санкт-Петербурга, теперь у псковичей есть возможность прямого перелета из Пскова. Это мой родной город, там живут мои родители, и я часто там бываю. Меня переполняет восторг!

Улучшение транспортной доступности региона — один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. Усилиями главы региона Михаила Ведерникова после годового перерыва в октябре прошлого года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой. Первый полет по маршруту Псков — Сочи стартовал 4 мая. Рейсом воспользовались уже больше 2,5 тысяч пассажиров. Два города связало современное воздушное судно SSJ-100 — Сухой Суперджет 100. Обслуживает рейс компания «А­зимут».

Решением главы региона рейсы в Москву и Сочи субсидируются за счет средств областного бюджета, чтобы пассажирам выходило не так накладно. Более того, губернатор после нынешнего перелета сообщил, что договорился со своим краснодарским коллегой Вениамином Кондратьевым, что регионы разделят расходы на субсидирование рейса Псков — Сочи пополам. И намекнул: скоро самолеты из Пскова полетят еще по одному направлению:

— У нас освобождаются средства на новый маршрут. Как думаете, какой в приоритете?

Подписчики предположили, что это могут быть Санкт-Петербург, Симферополь или Калининград.