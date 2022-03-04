Автодилеры затаились

Десять с лишним автомобильных брендов объявили об уходе с российского рынка или о приостановке поставок новых машин. Плюс ко всему началось повышение цен из-за изрядно подросшего курса валют, а после изменения Центробанком ключевой ставки и автокредиты стали менее доступными. «Псковская правда» выяснила, как в новых условиях работают псковские автосалоны и чего стоит ожидать тем, кто собирался поменять или приобрести машину.

Разошлись по домам

После введения санкций о своём уходе с российского рынка объявили Volkswagen, Skoda, Audi, Citroen, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, General Motors, Land Rover, Porsche. Volvo и Renault остановили свои заводы в России. Будет ли принятое этими компаниями решение временным, пока непонятно. В это же время другие производители говорят о том, что готовы расширить свою представленность в России. «У китайцев Chery настрой очень даже позитивный. Качество и комплектация у них достойные, так что они займут освободившиеся ниши на нашем рынке», - рассказали «Псковской правде» в «Чери Центр Псков», который является официальным дилером этой марки. В автосалоне отметили, что буквально на днях получили новую партию машин и сейчас никакого дефицита нет. Не уходят из России и корейские бренды. «По последней информации от наших региональных менеджеров, Kia и Hyundai остаются и мы можем гарантировать стабильные поставки автомобилей, в отличии от некоторых других производителей», - заявил нашему изданию исполнительный директор ООО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) Дмитрий Минин.

Несмотря на появлявшиеся новости о приостановке одного из конвейеров на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, псковский дилер не испытывает никакой нехватки машин. «Все модели есть в наличие, склад полный. Мы слышали, что завод приостанавливали, но пока никаких тревожных официальных заявлений не было. Так что ждём автовозы на постоянной основе», - заявили «Псковской правде» в компании «Псков-Лада». Если с корейскими, китайскими и российскими брендами ситуация более-менее понятная, то вот псковские представительства других марок скорее находятся в ожидании дальнейшего развития событий. Работники автосалонов признаются, что пока продают то, что есть в наличие, а что будет дальше - неизвестно. Некоторые даже прогнозируют скорое закрытие автоцентров и морально готовятся к поиску новой работы.

Переоценка ценности

Уже после появления информации о готовящемся новом пакете санкций и стартовавшем вверх курсе валют, речь шла о предстоящем увеличении стоимости автозапчастей и автомобилей. Теперь же, когда уже под вопросом оказалась и их поставка, цены на машины и комплектующие резко выросли. При этом, как говорят эксперты, произошедшее подорожание не финальное и в ближайшее время стоит ждать нового скачка. Некоторые же псковские компании решили не «тянуть кота за хвост» и сразу подняли стоимость машин аж на 150%. Например, в автосалоне «NewCar Псков» те машины, которые ещё не давно стоили около 1 миллиона рублей, теперь продают за 2,5 миллиона, а те, что были за два миллиона, выросли в цене до четырёх с половиной. Однако, представители других автосалонов считают такое повышение цен у коллег некой заградительной мерой. «Мы следим за ситуацией, в том числе за действиями наших коллег и конкурентов. Не могу назвать подобное повышение цен оправданным ни с моральной стороны, ни с экономической. Возможно, это просто заградительная мера на время, пока не будет большей ясности. В таком случае переждать бурю на рынке и, как говорится, «посидеть на заборе» - вполне логичное действие. Правда, есть опасность такой ценой надолго отпугнуть клиентов», - прокомментировал Дмитрий Минин.



Заложниками ситуации оказались и сотрудники салонов, где автомобили, считавшиеся ещё недавно народными, стали практически «золотыми», поскольку их зарплата напрямую зависит от количества проданных автомашин. В других автосалонах рост цен пока не такой серьёзный. Автомобили Chery подорожали в среднем на 20%, чуть больше - Mitsubishi. «Есть опасение, что это не конечные цены. Скорее всего, все дилеры ещё поменяют ценники, но на данный момент так», - рассказали нашему изданию в компании «Савва-Авто» (официальный дилер Mitsubishi). О подорожании в среднем на 20% говорят и в «Псков-Ладе». «Выросли цены в соответствии с рынком и, возможно, рост продолжится», - отметили в компании. «Каким будет финальное увеличение стоимости, прогнозировать трудно. Мы все ждём объявления официальных цен от дистрибьютора», - заявил исполнительный директор «Автосалона 1».

На паузе

При этом, как стало известно нашему изданию, некоторые псковские автосалоны вслед за столичными коллегами приостановили продажу машин, ожидая от поставщиков обновления рекомендуемых розничных цен (РРЦ). Дилеры оказались в ситуации, когда стоимость машин надо повысить, но при этом они не могут выйти за границы РРЦ, которые пока остались прежними. «Мы не знаем, на сколько вырастет рекомендуемая розничная цена — на 200 тысяч, на 600 тысяч…. Если будем продавать по старой стоимости, то просто уйдём в минус, а если сами накрутим, то получим санкции от поставщиков», - объяснили «Псковской правде» в одной из компаний. К слову, рост цен начался и на рынке подержанных автомобилей. Псковичи отмечают, что ещё недавно можно было купить ВАЗ-2109 за 80 тысяч рублей, теперь же — не менее, чем за 200 тысяч.

Что же касается стоимости автозапчастей, то в псковских магазинах меняют ценники в сторону повышения чуть ли не каждый час, а вот в сервис-центрах официальных дилеров пока цены не взлетели. Да и какого-то дефицита с комплектующими нет. «У нас есть запас автозапчастей, наш сервис работает в штатном режиме», - заверили в компании «Савва-Авто». Об отсутствии проблем с запчастями заявили и в «Автосалоне 1». «У нас всегда большие складские запасы запчастей и расходников. Литр моторного масла, уверен, у нас дешевле, чем где-либо в городе. У нас большие запасы резины по старым ценам. Так что никаких проблем нет, работаем, как и прежде. Корректировка цен пока минимальная», - сказал Дмитрий Минин.

Паника прошла

Если в первые дни после объявления о предстоящем подорожании машин и уходе некоторых компаний с российского рынка, псковские автосалоны говорили об ажиотаже. Люди пытались купить хоть что-то, чтобы вложить деньги. Сейчас же, как уверяют продавцы, паника прошла. «У людей пришло осознание, ажиотажа больше нет. Сейчас идут уже целенаправленно купить конкретный автомобиль», - отметили в компании «Савва-Авто». В «Автосалоне 1» тоже отмечают, что поток людей несколько спал. Псковичи приходят, смотрят автомобили, интересуются, но ждут, когда ситуация на рынке прояснится. В «Авто-Ладе» также не заметили резкого роста продаж. «В последние дни февраля интерес был выше, чем обычно. Сейчас же люди тоже звонят, приходят, интересуются, но нельзя сказать, что это сильно отразилось на продажах», - добавили в салоне.