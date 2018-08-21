5 фактов о «Ласточке»

Быстро, удобно, недорого — таковы первые отзывы о поездке на скоростном электропоезде «Ласточка», который с 4 августа стал курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом . «Псковская правда» собрала пять фактов о преимуществах «Ласточки».

1. ЗАПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ РЕЙС

2. БЫСТРЕЕ ВСЕХ

3. УДОБНО ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

4. МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ ЖИВОТНЫХ

5. О БИЛЕТАХ ЛУЧШЕ ПОЗАБОТИТСЯ ЗАРАНЕЕ

На промежуточных станциях Струги Красные и Плюсса билеты на «Ласточку» можно приобрести у проводников поезда.

Однако в связи с большой популярностью маршрута и полной загрузкой поезда билетов может не оказаться в наличии. На сегодняшний день билеты на скоростной поезд заканчиваются за три дня до отправления. Поэтому необходимо заранее позаботиться об их приобретении.

Билеты на поезд «Ласточка» можно приобрети за 90 суток до дня отправления онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах дальнего следования на железнодорожном вокзале Пскова и Балтийском вокзале Санкт-Петербурга.