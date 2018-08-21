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Транспорт

5 фактов о «Ласточке»

В дорогу можно брать домашних животных, а время в пути — максимально короткое

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Светлана Синцова
21 августа 2018 года, 10:42
Фото: Андрей Степанов
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Быстро, удобно, недорого — таковы первые отзывы о поездке на скоростном электропоезде «Ласточка», который с 4 августа стал курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом. «Псковская правда» собрала пять фактов о преимуществах «Ласточки».

1. ЗАПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ РЕЙС

С  24 августа «Ласточка» будет совершать рейсы не только утром, но еще и вечером. Из  Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05. По утрам «Ласточка» выходит из Пскова в 6.00, а из Петербурга — в 6:55.

2. БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Ни одним видом транспорта на сегодняшний день невозможно добраться до Северной столицы за гарантированные 3,5 часа, кроме «Ласточки». Именно столько времени занимает ее путь между двумя городами.

3. УДОБНО ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

В «Ласточке» важен каждый пассажир. У людей с ограниченными возможностями здоровья и у мам с колясками появился наиболее удобный способ поехать в Санкт-Петербург — поезд оборудован для этого всем необходимым.

4. МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ ЖИВОТНЫХ

Невозможно не вспомнить и о братьях наших меньших, для которых в «Ласточке» также найдется специальное место.

5. О БИЛЕТАХ ЛУЧШЕ ПОЗАБОТИТСЯ ЗАРАНЕЕ

На промежуточных станциях Струги Красные и Плюсса билеты на «Ласточку» можно приобрести у проводников поезда.

Однако в связи с большой популярностью маршрута и полной загрузкой поезда билетов может не оказаться в наличии. На сегодняшний день билеты на скоростной поезд заканчиваются за три дня до отправления. Поэтому необходимо заранее позаботиться об их приобретении.

Билеты на поезд «Ласточка» можно приобрети за 90 суток до дня отправления онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах дальнего следования на железнодорожном вокзале Пскова и Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. 

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