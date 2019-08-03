В Псковской области появится свой «Сириус»

- Мы победили в конкурсном отборе на создание регионального центра по работе с одаренными детьми, - написал в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Детали создания такого центра он обсудил с руководителем фонда «Талант и успех», сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.