В Псковской области появится свой «Сириус»

- Мы победили в конкурсном отборе на создание регионального центра по работе с одаренными детьми, - написал в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.
Детали создания такого центра он обсудил с руководителем фонда «Талант и успех», сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.
Михаил Ведерников рассказал, что концепцию образовательных программ успешно защитили, и в работе псковского «Сириуса» задействуют все образовательные, культурные и спортивные учреждения области.
- Наши стратегические партнеры: ПсковГУ, Объединенный Псково-Изборский и Пушкинский музеи-заповедники, Псковская епархия. Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы, - отметил он.
Михаил Ведерников добавил, что в сентябре примут все необходимые решения и начнётся реализация проекта.
- Сделаем всё необходимое, чтобы наши талантливые детки, педагоги и директора школ оставались в регионе, и получали всё, что им необходимо! – заверил Михаил Ведерников.