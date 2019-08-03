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Общество / Образование

В Псковской области появится свой «Сириус»

3 августа 2019 года, 09:25

- Мы победили в конкурсном отборе на создание регионального центра по работе с одаренными детьми, - написал в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Детали создания такого центра он обсудил с руководителем фонда «Талант и успех», сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.

В Псковской области появится свой «Сириус»
Реализация проекта намечена на 2021 - 2022 годы

Михаил Ведерников рассказал, что концепцию образовательных программ успешно защитили, и в работе псковского «Сириуса» задействуют все образовательные, культурные и спортивные учреждения области.

- Наши стратегические партнеры: ПсковГУ, Объединенный Псково-Изборский и Пушкинский музеи-заповедники, Псковская епархия. Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы, - отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что в сентябре примут все необходимые решения и начнётся реализация проекта.

- Сделаем всё необходимое, чтобы наши талантливые детки, педагоги и директора школ оставались в регионе, и получали всё, что им необходимо! – заверил Михаил Ведерников.

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