Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Люба Пашкович - красивая женщина чуть за тридцать. О том, что у нее рак молочной железы, она узнала в ноябре прошлого года. Самое сильное ощущение тогда — желание свернуться в клубочек, закрыться от мира, никого не видеть и не слышать, вспоминает она.
В феврале Люба согласилась на необычную фотосессию. На снимках фотографа Юлии Пановой — пациентки псковского онкологического диспансера после перенесенных операций и курсов химиотерапии. Люба тоже среди них — без волос, но с удивительной глубиной во взгляде, с изумительно красивой линией шеи и обнаженными плечами.
Выставку в онкоцентре открыли 14 октября, накануне Всемирного дня борьбы с раком молочной железы.
Любовь: «Теперь я точно знаю, что будущего не существует ни в каких вариантах».
Фото Андрея Степанова.
Даже если эти фото повесят в центре Пскова, я не буду стесняться. Теперь я точно знаю, жизнь продолжается. А замыкаться в своем горе неправильно.
Любовь ПашковичПонять это Любе помогла группа психологической помощи. Несколько психологов объединились, выиграли грант, чтобы помогать онкологическим больным и их родственникам.
- Когда грант закончился, встал вопрос, что делать дальше, - продолжает Любовь. - Пациенты решили сами объединиться в группу взаимопомощи, чтобы оказывать моральную поддержку тем, кто заболел недавно, делиться своим опытом преодоления. Лечение - процесс длительный, но жизнь продолжается и во время болезни. А болезнь можно победить.
В группе, которая получила название «Помощь рядом», помогают не только заболевшим людям, но и их родственникам. Ведь родные тоже испытывают сильный стресс, когда узнают о диагнозе близкого человека, и им тоже нужна помощь.
Светлана Охотина, пациентка онкоцентра и волонтер сообщества «Помощь рядом», после окончания гранта тоже решила остаться в сообществе.
Та часть жизни, которую мы тратим на борьбу с болезнью, тоже должна быть полноценной. Я вижу, что деятельность группы очень востребована. Не нужно стесняться своего диагноза. Иногда в нашем обществе к раку относятся как к стыдной болезни. Это в корне неверно.
Светлана Охотина
Рак не приговор. Не нужно замыкаться в себе. Если вам плохо, идите к нам, мы поможем выйти из этого состояния. Меня группа просто спасла. С Любой я познакомилась, когда сидела в очереди на химиотерапию. Она пригласила меня на фотосессию. Многие женщины очень боятся, что потеряют красоту, впадают из-за диагноза в панику. Мы хотели показать, что это не так.
Елена Емцова
Официальные встречи группы «Помощь рядом» проходят дважды в месяц. Однако участники сообщества общаются чаще, помогают друг другу, поддерживают, отмечают вместе праздники, ездят в путешествия.
Елена: «Никогда не знаешь, чем закончится очередная история твоей жизни».
Фото Андрея Степанова.
ВАЖНО
Журналистов пригласили в онкоцентр не только, чтобы познакомить с волонтерами сообщества «Помощь рядом», но и показать новое оборудование. Самые современные аппараты ультразвуковой диагностики и лучевой терапии, цифровой маммограф, другая современная техника — в распоряжении врачей и пациентов.
Группа «Помощь рядом» «ВКонтакте».
Контактные телефоны: 8(911)8926798 (Любовь), 8(921)2161789 (Мария).
В отделении радиотерапии наряду с докторами работают и медицинские физики. Их задача точно рассчитать подаваемую дозу излучения, филигранно вычислить локализацию опухоли, чтобы не повредить окружающие ткани.
Фото Андрея Степанова.
Лечение у наших пациентов сложное, тяжелое, сопряжено с рисками и осложнениями. Современная техника достигла больших высот и позволяет снизить эти риски, проводить терапию на качественном уровне. Пациентов много, лечатся они долго, но мы видим положительные результаты своей работы.
Полина Рыжова,В ближайшем будущем псковский онкоцентр ждут новые поставки оборудования. Только, просят врачи, не затягивайте с визитом к докторам. Многие пациенты приходят слишком поздно.
и.о. заведующей отделением радиотерапии