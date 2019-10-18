Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Люба Пашкович - красивая женщина чуть за тридцать. О том, что у нее рак молочной железы, она узнала в ноябре прошлого года. Самое сильное ощущение тогда — желание свернуться в клубочек, закрыться от мира, никого не видеть и не слышать, вспоминает она.

В феврале Люба согласилась на необычную фотосессию. На снимках фотографа Юлии Пановой — пациентки псковского онкологического диспансера после перенесенных операций и курсов химиотерапии. Люба тоже среди них — без волос, но с удивительной глубиной во взгляде, с изумительно красивой линией шеи и обнаженными плечами.