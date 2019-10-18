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Общество / Здоровье

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Они вместе отмечают праздники и ездят в путешествия, проводят фотосессии и знают, как не впасть в депрессию, продолжать жить, помочь себе и другим, если в медкарте появилась запись «онкология»

Текст:
Наталья Баранова
18 октября 2019 года, 10:53
Фото: Андрей Степанов
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Люба Пашкович - красивая женщина чуть за тридцать. О том, что у нее рак молочной железы, она узнала в ноябре прошлого года. Самое сильное ощущение тогда — желание свернуться в клубочек, закрыться от мира, никого не видеть и не слышать, вспоминает она.

В феврале Люба согласилась на необычную фотосессию. На снимках фотографа Юлии Пановой — пациентки псковского онкологического диспансера после перенесенных операций и курсов химиотерапии. Люба тоже среди них — без волос, но с удивительной глубиной во взгляде, с изумительно красивой линией шеи и обнаженными плечами.

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом
Любовь: «Теперь я точно знаю, что будущего не существует ни в каких вариантах».
Фото Андрея Степанова.

НЕ ПРИГОВОР

Выставку в онкоцентре открыли 14 октября, накануне Всемирного дня борьбы с раком молочной железы.

Даже если эти фото повесят в центре Пскова, я не буду стесняться. Теперь я точно знаю, жизнь продолжается. А замыкаться в своем горе неправильно.


Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозомЛюбовь Пашкович
Понять это Любе помогла группа психологической помощи. Несколько психологов объединились, выиграли грант, чтобы помогать онкологическим больным и их родственникам.

- Когда грант закончился, встал вопрос, что делать дальше, - продолжает Любовь. - Пациенты решили сами объединиться в группу взаимопомощи, чтобы оказывать моральную поддержку тем, кто заболел недавно, делиться своим опытом преодоления. Лечение - процесс длительный, но жизнь продолжается и во время болезни. А болезнь можно победить.

В группе, которая получила название «Помощь рядом», помогают не только заболевшим людям, но и их родственникам. Ведь родные тоже испытывают сильный стресс, когда узнают о диагнозе близкого человека, и им тоже нужна помощь.

Светлана Охотина, пациентка онкоцентра и волонтер сообщества «Помощь рядом», после окончания гранта тоже решила остаться в сообществе.

Та часть жизни, которую мы тратим на борьбу с болезнью, тоже должна быть полноценной. Я вижу, что деятельность группы очень востребована. Не нужно стесняться своего диагноза. Иногда в нашем обществе к раку относятся как к стыдной болезни. Это в корне неверно.


Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозомСветлана Охотина

Рак не приговор. Не нужно замыкаться в себе. Если вам плохо, идите к нам, мы поможем выйти из этого состояния. Меня группа просто спасла. С Любой я познакомилась, когда сидела в очереди на химиотерапию. Она пригласила меня на фотосессию. Многие женщины очень боятся, что потеряют красоту, впадают из-за диагноза в панику. Мы хотели показать, что это не так.


Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозомЕлена Емцова

Официальные встречи группы «Помощь рядом» проходят дважды в месяц. Однако участники сообщества общаются чаще, помогают друг другу, поддерживают, отмечают вместе праздники, ездят в путешествия.

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом
Елена: «Никогда не знаешь, чем закончится очередная история твоей жизни».
Фото Андрея Степанова.
ВАЖНО

Группа «Помощь рядом» «ВКонтакте».

Контактные телефоны: 8(911)8926798 (Любовь), 8(921)2161789 (Мария).

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ВИЗИТОМ

Журналистов пригласили в онкоцентр не только, чтобы познакомить с волонтерами сообщества «Помощь рядом», но и показать новое оборудование. Самые современные аппараты ультразвуковой диагностики и лучевой терапии, цифровой маммограф, другая современная техника — в распоряжении врачей и пациентов.

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Фото Андрея Степанова.
В отделении радиотерапии наряду с докторами работают и медицинские физики. Их задача точно рассчитать подаваемую дозу излучения, филигранно вычислить локализацию опухоли, чтобы не повредить окружающие ткани.

Лечение у наших пациентов сложное, тяжелое, сопряжено с рисками и осложнениями. Современная техника достигла больших высот и позволяет снизить эти риски, проводить терапию на качественном уровне. Пациентов много, лечатся они долго, но мы видим положительные результаты своей работы.


Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозомПолина Рыжова,
и.о. заведующей отделением радиотерапии 
В ближайшем будущем псковский онкоцентр ждут новые поставки оборудования. Только, просят врачи, не затягивайте с визитом к докторам. Многие пациенты приходят слишком поздно. 

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