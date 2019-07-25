Вырастили специалистов

То, что в регионе не хватает медицинских кадров, ни для кого давно не секрет. Привлечь врачей пытались разными способами, начиная от подъемных и заканчивая предоставлением жилья, но без особого результата. Решили учить своих. В этом году первые двадцать выпускников специальности «Медицинская кибернетика» получили дипломы в Псковском государственном университете. Большинство продолжат обучение в ординатуре Санкт-Петербурга и Москвы, после чего вернутся в область, а трое уже готовы приступить к работе на должности врача медицинской статистики.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕВеликолучанку Алёну Рыбакину ждет работа в Псковской областной психиатрической больнице, что в Богданово.
В мои обязанности будет входить помимо обычной статистической работы, реализация различных проектов. Например, проекта по устройству кабинета реабилитации. А также ведение сайта, накопление и корректировка информации на нём.
Алёна РыбакинаДевушка признается, что никогда врачом быть не мечтала, но когда пришла пора определяться, выбирала между медициной и педагогикой. Поступила на оба факультета. С выбором помогли родители — медицинская кибернетика.
— В процессе учебы я поняла, что мне не интересны клинические предметы, — рассказывает она. — Учеба мне давалась легко, проблем никаких не возникало, но я чувствовала, что это не мое. Уже позднее пришло понимание, что можно работать в здравоохранении, выполняя какие-то организаторские или управленческие задачи. Это мне ближе.
Шесть лет учебы оказались насыщенными и интересными.
Алена Рыбакина, завершившая обучение с красным дипломом, еще и получила памятный знак «За отличную учебу» в администрации области и удостоилась внесения в Золотую летопись университета.
Фото из личного архива Алены Рыбакиной/
— Мы занимались научной деятельностью, это действительно было здорово, — признается Алёна. — Снимали фильмы, придумывали эксперименты, писали статьи, участвовали в конференциях. Сейчас у меня есть полмесяца, чтобы отдохнуть, и я уже начинаю немного скучать по той нашей жизни.
Псковичка Дарья Верхотурова, напротив, врачом мечтала быть с детства. Говорит, что всегда хотелось помогать людям, заниматься полезной для общества работой.
Изначально думала учиться на педиатра. Но как раз в год окончания школы в Псковском университете открылся первый набор по специальности «Медицинская кибернетика», и я приняла решение получать высшее медицинское образование в родном регионе.
Дарья ВерхотуроваО выборе профессии и вуза не пожалела, хотя порой учиться было нелегко.
— Трудности меня никогда не смущали, ведь они и встречаются, чтобы их преодолевать, — убеждена она.
Дарья уже определилась с дальнейшим местом работы. Это областной роддом.
— Я изначально никуда уезжать не хотела, к тому же училась по целевому направлению от Перинатального центра, поэтому будущее место работы выбирать не пришлось, оно было известно ещё при поступлении, — говорит она. — От работы ожидаю возможности практического применения всех полученных знаний, дальнейшего профессионального развития. Надеюсь, что она будет приносить мне удовлетворение.
В Псковской районной больнице в самое ближайшее будущее ждут еще одного выпускника факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Владислава Сергеенко.
Самое забавное, что решение стать врачом было спонтанным. В семье, насколько мне известно, врачей никогда не было. Выбор исключительно мой. Профессия врача требует огромной внутренней энергии, сострадания и неподдельного желания отдавать себя на благо других. Я горжусь, что меня приняли в эту семью.
Владислав СергеенкоПервые два курса дались непросто.
— Они были изнуряющими, — признается Влад. — Наши занятия по анатомии плюс выездные модули в Санкт-Петербург в СЗГМУ Мечникова позволили прочувствовать всю «боль» первых годов обучения на медицинском факультете. К тому моменту я начал подрабатывать по специальности, и иногда опускались руки от нескончаемого объёма, который нужно было выучить. Потом втянулся.
На факультет Влад, как и Дарья, поступал по целевому направлению, поэтому три года обязан теперь отработать.
— Одни скажут, что это вынужденное пребывание, а я — что уникальная возможность, — говорит он. — Молодые врачи ценятся, при должном энтузиазме и напоре можно вырасти в прекрасного специалиста. Область заинтересована в нашем обучении, развитии, становлении. Это и будет прекрасным фундаментом для плодотворной работы, которой в нашей области много.
В здравоохранении в нашем регионе сейчас работают 12 тысяч человек, из них 1 723 — врачи и 5 268 — медицинский персонал. В этом году удалось привлечь в область 11 врачей из других регионов. За последние пять лет было увеличено количество мест на целевое обучение.
В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента. Обучая наших студентов, мы рассчитываем в идеале на стопроцентное возращение.
Марина Гаращенко,На прошлой неделе в Пскове по приглашению губернатора работала комиссия Министерства здравоохранения РФ. Обсуждался вопрос увеличения выплат по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей за счет средств федерального бюджета. А еще рассматривается возможность создания в регионах многофункциональных центров медицинской помощи.
председатель областного Комитета по здравоохранению
Псковская область готова стать пилотным регионом для реализации этого проекта. Учитывая наше географическое расположение на границе трех стран, реализация этого проекта позволила бы создать у нас модель учреждения здравоохранения, отвечающего в том числе и требованиям международного уровня.
Вера Емельянова,
заместитель губернатора Псковской области