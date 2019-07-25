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Общество / Здоровье

Вырастили специалистов

Первые собственные выпускники-медики начинают работать в области: чем им предстоит заниматься, как проходила учеба и почему именно медицину они выбрали своей судьбой

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Ольга Нефёдова
25 июля 2019 года, 09:37
Фото: Андрей Степанов
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То, что в регионе не хватает медицинских кадров, ни для кого давно не секрет. Привлечь врачей пытались разными способами, начиная от подъемных и заканчивая предоставлением жилья, но без особого результата. Решили учить своих. В этом году первые двадцать выпускников специальности «Медицинская кибернетика» получили дипломы в Псковском государственном университете. Большинство продолжат обучение в ординатуре Санкт-Петербурга и Москвы, после чего вернутся в область, а трое уже готовы приступить к работе на должности врача медицинской статистики.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Великолучанку Алёну Рыбакину ждет работа в Псковской областной психиатрической больнице, что в Богданово.

В мои обязанности будет входить помимо обычной статистической работы, реализация различных проектов. Например, проекта по устройству кабинета реабилитации. А также ведение сайта, накопление и корректировка информации на нём.


Вырастили специалистовАлёна Рыбакина
Девушка признается, что никогда врачом быть не мечтала, но когда пришла пора определяться, выбирала между медициной и педагогикой. Поступила на оба факультета. С выбором помогли родители — медицинская кибернетика.

— В процессе учебы я поняла, что мне не интересны клинические предметы, — рассказывает она. — Учеба мне давалась легко, проблем никаких не возникало, но я чувствовала, что это не мое. Уже позднее пришло понимание, что можно работать в здравоохранении, выполняя какие-то организаторские или управленческие задачи. Это мне ближе.

Вырастили специалистов
Алена Рыбакина, завершившая обучение с красным дипломом, еще и получила памятный знак «За отличную учебу» в администрации области и удостоилась внесения в Золотую летопись университета.
Фото из личного архива Алены Рыбакиной/
Шесть лет учебы оказались насыщенными и интересными.

— Мы занимались научной деятельностью, это действительно было здорово, — признается Алёна. — Снимали фильмы, придумывали эксперименты, писали статьи, участвовали в конференциях. Сейчас у меня есть полмесяца, чтобы отдохнуть, и я уже начинаю немного скучать по той нашей жизни.

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Псковичка Дарья Верхотурова, напротив, врачом мечтала быть с детства. Говорит, что всегда хотелось помогать людям, заниматься полезной для общества работой.

Изначально думала учиться на педиатра. Но как раз в год окончания школы в Псковском университете открылся первый набор по специальности «Медицинская кибернетика», и я приняла решение получать высшее медицинское образование в родном регионе.


Вырастили специалистовДарья Верхотурова
О выборе профессии и вуза не пожалела, хотя порой учиться было нелегко.

— Трудности меня никогда не смущали, ведь они и встречаются, чтобы их преодолевать, — убеждена она.

Дарья уже определилась с дальнейшим местом работы. Это областной роддом.

— Я изначально никуда уезжать не хотела, к тому же училась по целевому направлению от Перинатального центра, поэтому будущее место работы выбирать не пришлось, оно было известно ещё при поступлении, — говорит она. — От работы ожидаю возможности практического применения всех полученных знаний, дальнейшего профессионального развития. Надеюсь, что она будет приносить мне у­довлетворение.

ФУНДАМЕНТ ИЗ ИНТЕРЕСА

В Псковской районной больнице в самое ближайшее будущее ждут еще одного выпускника факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Владислава Сергеенко.

Самое забавное, что решение стать врачом было спонтанным. В семье, насколько мне известно, врачей никогда не было. Выбор исключительно мой. Профессия врача требует огромной внутренней энергии, сострадания и неподдельного желания отдавать себя на благо других. Я горжусь, что меня приняли в эту семью.


Вырастили специалистовВладислав Сергеенко
Первые два курса дались непросто.

— Они были изнуряющими, — признается Влад. — Наши занятия по анатомии плюс выездные модули в Санкт-Петербург в СЗГМУ Мечникова позволили прочувствовать всю «боль» первых годов обучения на медицинском факультете. К тому моменту я начал подрабатывать по специальности, и иногда опускались руки от нескончаемого объёма, который нужно было выучить. Потом втянулся.

На факультет Влад, как и Дарья, поступал по целевому направлению, поэтому три года обязан теперь отработать.

— Одни скажут, что это вынужденное пребывание, а я — что уникальная возможность, — говорит он. — Молодые врачи ценятся, при должном энтузиазме и напоре можно вырасти в прекрасного специалиста. Область заинтересована в нашем обучении, развитии, становлении. Это и будет прекрасным фундаментом для плодотворной работы, которой в нашей области много.

ПИЛОТНАЯ ОБЛАСТЬ

В здравоохранении в нашем регионе сейчас работают 12 тысяч человек, из них 1 723 — врачи и 5 268 — медицинский персонал. В этом году удалось привлечь в область 11 врачей из других регионов. За последние пять лет было увеличено количество мест на целевое обучение.

В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента. Обучая наших студентов, мы рассчитываем в идеале на стопроцентное в­озращение.


Вырастили специалистовМарина Гаращенко,
председатель областного Комитета по здравоохранению
На прошлой неделе в Пскове по приглашению губернатора работала комиссия Министерства здравоохранения РФ. Обсуждался вопрос увеличения выплат по программе «Земский доктор» до 2 млн рублей за счет средств федерального бюджета. А еще рассматривается возможность создания в регионах многофункциональных центров медицинской помощи.

Псковская область готова стать пилотным регионом для реализации этого проекта. Учитывая наше географическое расположение на границе трех стран, реализация этого проекта позволила бы создать у нас модель учреждения здравоохранения, отвечающего в том числе и требованиям международного уровня.


Вырастили специалистовВера Емельянова,
заместитель губернатора Псковской области 
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