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Общество / Образование

Главное - не позеленеть

Школьник из Новоржева рассказал, как выиграл в «Умниках и умницах»

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Ольга Нефёдова
9 апреля 2021 года, 09:23
Фото: Фото предоставил Данил Протасов
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Даниле Протасову из Новоржева сейчас, наверное, завидуют выпускники не только из Псковской области, но и со всей страны. Ему, в отличие от других одиннадцатиклассников, уже не надо переживать, хватит ли баллов по ЕГЭ, чтобы поступить в желаемый вуз. Он уже одной ногой студент самого престижного вуза России.

Капитуляция отменяется

Данил родился в Пушкинский Горах, но всю жизнь прожил в Новоржеве. Сейчас он заканчивает местную школу, но вопрос «куда пойти учиться?» перед ним уже не стоит. Победой в телевизионной олимпиаде «Умниках и умницах» он завоевал право быть зачисленным в один из престижных вузов России — Московский институт международных отношений (МГИМО).

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Он увлекся историей в восьмом классе, после того, как прочел в учебнике о Суворове и фельдмаршале Румянцеве. Со временем заинтересовался историей философии, в особенности русской христианской философии, социологией, политологией и прочими дисциплинами.

- Главное же мое увлечение - военная история, - рассказывает он. - В будущем я бы хотел посвятить себя изучению истории Первой Мировой войны.

Будучи десятиклассником Данил посмотрел все выпуски передачи «Умники и умницы» сезона 2019-2020 года, после чего твердо решил принять участие в ее региональном этапе. Поддержала его в этом начинание учитель истории Галина Александровна Иванова.

- Региональный этап олимпиады проходил дистанционно, его темой стала «Псковская область в Великой Отечественной войне». Тема сложная, к ней нужно было тщательно подготовиться, а дистанционный формат еще и усложнял задачу. Я благодарен организаторам за качество проведения этого этапа.

Получив право участвовать в телевизионной передаче, в начале сентября Данил начал подготовку. Заранее выдали три темы: 1941 год, соратники Петра, Древняя Греция в VI веке до нашей эры.

Главное - не позеленеть
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Фото предоставил Данил Протасов

- Я прочел множество литературы, но ночей без сна и самобичевания в духе францисканцев у меня не было. Безусловно, подготовка занимала много времени. По будням практически весь вечер, по выходным - большую часть дня. Но я никогда не задумывался о капитуляции перед нагрузкой.

В Москву школьник ездил трижды: на четвертьфинал, полуфинал и финал. В первом случае съемки заняли три дня, во втором - два, финал оказался самым коротким — передачу записали за пять часов.

- Самое сложное в передаче, во-первых, не зеленеть на дорожке, то есть не забыть всё в процессе игры, имея бледный мученический вид. На финале, к примеру, некоторых агонистов, которые долго не могли вспомнить ответ, успокаивал ареопаг. А во-вторых, дождаться, когда Юрий Вяземский (ведущий передачи, профессор, завкафедрой МГИМО — «ПП») подойдет к тебе спросить ответ.

Полбалла до дорожки 

На дороже Данил стоял всего одни раз - в четвертьфинале. Уступив девушке зеленую дорожку, он занял красную, но от волнения не смог ответить на вопрос.

Пришлось в роли теоретика вернуться в зал. Как потом оказалось, на другие вопросы своего агона ответы он знал.

В олимпиаде существует рейтинг и деление на категории. К примеру, в финале выступали 9 агонистов, в зале было 4 теоретика первой категории, 6 теоретиков второй категории, а остальные — третьей. Право ответить на вопрос, на который не смог дать ответ игрок, первыми получали агонисты, которые находились в зале, потом теоретики первой категории, потом второй и в самом конце — третьей. Так вот в финале теоретикам третьей категории ушло всего три вопроса на медаль.

- Мне не повезло в четвертьфинале и не хватило полбалла, чтобы выйти на дорожку в полуфинале, поэтому все что оставалось — это сидеть с поднятой рукой весь день, зная ответы на сложные вопросы, но ни разу не ответив, возвращаться в гостиницу.

Главное - не позеленеть
Золотые ключи за финал, медаль за четвертьфинал, серебряные медали - полуфинал.
Фото предоставил Данил Протасов

В полуфинале проходит игра под названием «Шанс». В ней отменяются категории, благодаря чему Данил смог заработать два ордена и войти во вторую категорию теоретиков.

- На финале это означало, что я не выхожу на дорожку, но меня могут спросить, если никто из 9 агонистов не знает ответ. Теоретики второй категории, куда попал я, чаще всего остаются призерами.

Шанс на миллион

Во время игры Данил отвечал только на те вопросы, в которых был абсолютно уверен. За неправильные ответы полагается штраф. Можно быть умным и подготовленным, но проиграть, набрав много штрафов.

- Часто оказывалось, что зная правильный ответ, но не будучи в нем уверен, я не поднимал руку. Когда я играл «Шанс», одной из тем был Достоевский. Я прочитал у Федора Михайловича все произведения и безгранично его люблю, но даже зная ответ на вопрос, не всегда решался отвечать.

Юноша не ставил перед собой цели победить. Говорит, что своей главной задачей видел достойно показать себя, представить Псковскую область и получить удовольствие от процесса.

Главное - не позеленеть
Данил - одной ногой студент МГИМО
Фото газеты «Земля новоржевская»

На финале было 27 вопросов и всего три агона. Первый агон был посвящен Невскому и Руси в его годы, второй - монголам в годы Невского, а третий - Европе в годы Невского. В первом агоне Данил знал ответ на каждый вопрос. Во втором — на три из девяти, в третьем — не мог бы ответит только на один вопрос.

- Главная сложность финала - вопросы почти не уходят в зал. В третьем агоне игроки не ответили только на два самых последних вопроса. На них ответил я. Пожалуй, мой ответ на два последних вопроса, вечер с друзьями-умниками и выход в конце передачи на сцену в качестве победителя для меня останутся самыми яркими впечатлениями. Я не эмоциональный человек, победу воспринял сухо, но был, безусловно, рад. Я выиграл в передаче, на которую мечтал попасть.

Чтобы стать студентом МГИМО, Данилу надо написать итоговое сочинение по русскому языку, получить пороговые проходные баллы за ЕГЭ по русскому и сдать ЕГЭ по истории на 75+ баллов.

- Я рассчитывал сдать историю на 95-100 баллов. Думаю, что проблем у меня не возникнет, тем более, что я уже выиграл региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории, - говорит он.

Благодарность 

Данил благодарит за поддержку учителя истории Галину Александровну Иванову, любимую маму Наталью, самого близкий человека Екатерину Панасенкову, классного руководителя Нину Шеховцеву и администрация Новоржевского района.


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