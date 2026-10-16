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Общество / Здоровье

Жителей Великих Лук приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа

16 октября 2026 года, 14:47

Мобильный пункт вакцинации от гриппа откроется в Великих Луках 17 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской областной больницы.

Жителей Великих Лук приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа

Фото Дарьи Хватковой

Привиться можно будет в торговом центре «Апельсин» на улице Вокзальной, 11, с 10:00 до 16:00. Вакцинация бесплатная, по полису обязательного медстрахования.

Приглашаются жители Великих Лук, а также Великолукского и Куньинского районов.

Перед прививкой врач осмотрит пациента и даст рекомендации по профилактике гриппа. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией потребуется подписать информированное согласие, а после прививки каждому выдадут справку.

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