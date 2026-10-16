Кирилл Коршаков из Великих Лук поборется за золото первенства мира по боксу

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков, действующий чемпион Европы, в составе сборной России выступает на первенстве мира среди юношей до 19 лет в черногорской Будве. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

К турниру спортсмен начал готовиться после европейской победы – сборы прошли в Армении и Сочи. Цель у Кирилла одна: подняться на высшую ступень пьедестала.

«Финальный этап подготовки прошёл. С 16 числа начинаются бои. Настраиваемся на хорошие плотные поединки и идём только за золотом», – отметил великолучанин.

Тренер спортсмена Юрий Фёдоров назвал участие воспитанника в соревнованиях подобного уровня колоссальным успехом для великолукского бокса. «Это высокое достижение для Великих Лук и Псковской области. Такого на данный момент ещё не было в спортивной истории нашего региона», – прокомментировал он.

Первенство мира завершится 28 октября.

Всё теперь зависит от самого Кирилла: на ринге в Будве он постарается повторить свой европейский успех и привезти в Великие Луки ещё одну золотую награду.