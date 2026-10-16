Более 400 случаев рака груди выявляют в Псковской области ежегодно

В Псковской области ежегодно выявляют более 400 первичных случаев рака молочной железы. Об этом в эфире «Серебряного дождя» сообщил ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного онкодиспансера Сергей Калиновский.

По его словам, десятилетняя статистика показывает устойчивый рост: если раньше фиксировали 250-260 первичных случаев, то теперь цифра может превысить и 500. В среднем рак молочной железы занимает около 20% от всех онкологических заболеваний.

Сергей Калиновский отметил, что заболеваемость растёт не только из-за улучшения диагностики. «Мы стали дольше жить, и сама диагностика улучшилась – она позволяет выявлять первые и вторые стадии более чем в 90% случаев», – пояснил он.

При этом, добавил врач, основной возраст пациенток остаётся прежним – в среднем 63-64 года, а большинство заболевших старше 60 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире раком молочной железы заболевают более 3 млн женщин. В России за 2025 год общее число случаев превысило 60 тысяч.

Среди главных факторов риска Сергей Калиновский назвал гормональные нарушения – молочная железа является органом-мишенью для гормонов, поэтому любые перестройки организма влияют на вероятность заболевания. По словам онколога, влияют также нелеченная мастопатия, наследственность, связанная с мутациями генов BRCA, и образ жизни – малоподвижность, лишний вес, курение и алкоголь.

Вместе с тем гость эфира развеял популярные мифы: дезодоранты и бюстгальтеры с косточками, по его словам, на развитие рака молочной железы не влияют, а связь с травмой хотя и прослеживается в отдельных случаях, но не является прямой.