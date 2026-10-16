Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Севастьянов оценил капремонт на улице Гагарина в Пскове и обсудил с жильцами создание ТОС

16 октября 2026 года, 11:18

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов побывал на улице Гагарина, 13, где капитальный ремонт выходит на финишную прямую. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Севастьянов оценил капремонт на улице Гагарина в Пскове и обсудил с жильцами создание ТОС

Фото из соцсетей Алексея Севастьянова

Он осмотрел объект и поговорил с жильцами – речь шла не только о ремонте, но и о других проблемах двора. Одной из тем стало возможное создание ТОС: жители подумают над инициативой, а депутат обещал помочь, если они решат объединиться.

Алексей Севастьянов отметил, что после предыдущих встреч договорённости выполняются, и люди замечают перемены. «Обратная связь должна приносить конкретный результат, а не оставаться просто разговором», – подчеркнул он.

Севастьянов оценил капремонт на улице Гагарина в Пскове и обсудил с жильцами создание ТОС

Фото из соцсетей Алексея Севастьянова

При этом депутат напомнил: окончание капремонта не решает всех вопросов, ведь состояние двора зависит не только от подрядчиков, но и от самих собственников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе