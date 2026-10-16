Севастьянов оценил капремонт на улице Гагарина в Пскове и обсудил с жильцами создание ТОС

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов побывал на улице Гагарина, 13, где капитальный ремонт выходит на финишную прямую. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он осмотрел объект и поговорил с жильцами – речь шла не только о ремонте, но и о других проблемах двора. Одной из тем стало возможное создание ТОС: жители подумают над инициативой, а депутат обещал помочь, если они решат объединиться.

Алексей Севастьянов отметил, что после предыдущих встреч договорённости выполняются, и люди замечают перемены. «Обратная связь должна приносить конкретный результат, а не оставаться просто разговором», – подчеркнул он.