Стармолотов – о первом «Дне Профразвития»: «Молодёжь – движущая сила»

Около тысячи студентов, выпускников и молодых специалистов собрал в Пскове первый «День Профразвития: найди себя в Псковской области». Об этом врип главы города Станислав Стармолотов рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.

Дом молодёжи на день превратился в площадку, где молодёжь встретилась с работодателями и экспертами лицом к лицу. По словам Станислава Стармолотова, для ребят мероприятие стало не просто знакомством с компаниями: индивидуальные HR-консультации быстрые карьерные встречи, диагностика компетенций, и даже фото для резюме – всё, чтобы первый шаг в профессию получился увереннее.

Программа не ограничилась презентацией вакансий. Участники, как отметил врип главы Пскова, разбирались, как выстраивать профессиональное окружение, применять искусственный интеллект в рабочих задачах, распоряжаться первой зарплатой и не попадать в типичные когнитивные ловушки при принятии решений.

Главным интеллектуальным вызовом, по его словам, стал HR-хакатон. На нем молодёжь вместе с работодателями искала ответ на ключевой вопрос – как удержать талантливых ребят в регионе и сделать так, чтобы они развивали его.