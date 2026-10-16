Стармолотов – о первом «Дне Профразвития»: «Молодёжь – движущая сила»

Около тысячи студентов, выпускников и молодых специалистов собрал в Пскове первый «День Профразвития: найди себя в Псковской области». Об этом врип главы города Станислав Стармолотов рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.
Около тысячи студентов, выпускников и молодых специалистов собрал в Пскове первый «День Профразвития: найди себя в Псковской области». Об этом врип главы города Станислав Стармолотов рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.
Дом молодёжи на день превратился в площадку, где молодёжь встретилась с работодателями и экспертами лицом к лицу. По словам Станислава Стармолотова, для ребят мероприятие стало не просто знакомством с компаниями: индивидуальные HR-консультации быстрые карьерные встречи, диагностика компетенций, и даже фото для резюме – всё, чтобы первый шаг в профессию получился увереннее.
Программа не ограничилась презентацией вакансий. Участники, как отметил врип главы Пскова, разбирались, как выстраивать профессиональное окружение, применять искусственный интеллект в рабочих задачах, распоряжаться первой зарплатой и не попадать в типичные когнитивные ловушки при принятии решений.
Главным интеллектуальным вызовом, по его словам, стал HR-хакатон. На нем молодёжь вместе с работодателями искала ответ на ключевой вопрос – как удержать талантливых ребят в регионе и сделать так, чтобы они развивали его.
Отдельным событием стало подписание дорожной карты взаимодействия Псковской области Президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Это не просто бумага, а основа для новых совместных инициатив, которые помогут раскрывать потенциал наших жителей и двигать регион вперёд», – заявил градоначальник.
Пищу для размышлений дало и региональное исследование карьерных ожиданий молодёжи и запросов работодателей: в опросе участвовали более 1 700 молодых людей и свыше 110 компаний. Эти данные, отметил он, станут ориентиром для настройки мер поддержки – чтобы молодёжь хотела строить карьеру именно на родной земле.
«Мы всегда готовы поддерживать проекты, которые помогают молодым псковичам найти своё место в профессии и остаться здесь», – заверил Станислав Стармолотов.
Отдельно он напомнил о мерах поддержки в рамках реализации президентского национального проекта «Молодёжь и дети». «Именно молодёжь – это движущая сила, новые идеи и будущее Пскова», – заключил врип главы Пскова.