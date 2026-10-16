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Общество

Псковичей призвали голосовать за подключение деревень к 4G

16 октября 2026 года, 15:30

С 2021 года в Псковской области качественную сотовую связь и мобильный интернет получили более 70 малых деревень – подключение шло в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов.

Псковичей призвали голосовать за подключение деревень к 4G

Фото из соцсетей Виталия Рахманова

По его словам, сейчас на «Госуслугах» продолжается голосование за населённые пункты, которые подключат в 2027 году. Продлится оно до 8 ноября. 

Участвовать в нем, в частности, могут граждане Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше с постоянной регистрацией в Псковской области. При этом отдать голос разрешено как за свой населённый пункт, так и за деревню, где живут их близкие.

Виталий Рахманов отметил, что проголосовать можно двумя способами: онлайн на портале «Госуслуги» по ссылке gosuslugi.ru/inet либо письмом в Минцифры России по адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать ФИО, адрес постоянной регистрации и название населённого пункта. Отправление, как уточнил начальник управления, может быть индивидуальным или коллективным.

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