Ущицкая школа в Куньинском районе сменила дровяную котельную на газовую установку

С началом отопительного сезона Ущицкую школу в Куньинском районе греет собственная теплогенерирующая установка на природном газе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

История вопроса, по его словам, такая: когда в районе строили пять блочно-модульных газовых котельных, школа ещё не входила в систему централизованного теплоснабжения и в число потребителей не попала. Подключить её к котельной позже оказалось непросто и дорого – понадобилась бы модернизация самой котельной.

В итоге здание ещё пару лет отапливала старая дровяная котельная, которая требовала постоянных ремонтов. В прошлом сезоне ситуация стала критической.