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Общество

Ущицкая школа в Куньинском районе сменила дровяную котельную на газовую установку

16 октября 2026 года, 11:06

С началом отопительного сезона Ущицкую школу в Куньинском районе греет собственная теплогенерирующая установка на природном газе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ущицкая школа в Куньинском районе сменила дровяную котельную на газовую установку

Фото из соцсетей Олега Лебедева

История вопроса, по его словам, такая: когда в районе строили пять блочно-модульных газовых котельных, школа ещё не входила в систему централизованного теплоснабжения и в число потребителей не попала. Подключить её к котельной позже оказалось непросто и дорого – понадобилась бы модернизация самой котельной. 

В итоге здание ещё пару лет отапливала старая дровяная котельная, которая требовала постоянных ремонтов. В прошлом сезоне ситуация стала критической.

Ущицкая школа в Куньинском районе сменила дровяную котельную на газовую установку

Фото из соцсетей Олега Лебедева

Олег Лебедев отметил, что котельной требовался капремонт с полной заменой оборудования. Было решено не ремонтировать старое, а построить у школы собственную газовую установку – проект выполнила одна из компаний за свой счет.

На данный момент все контрольные мероприятия пройдены, допуски получены, отопление работает стабильно. Глава муниципального округа поблагодарил инвестора за качественную реализацию проекта, директора школы Фёдора Белугина – за помощь в ходе работ, а «Газпром» – за оперативное подключение к природному топливу.

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