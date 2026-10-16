В Пскове до октября 2027 года будет перерыт участок Красноармейской набережной

На участке Красноармейской набережной в Пскове ограничение движения продлили до 8 октября 2027 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.

Ехать там теперь можно только по одной полосе – при движении по Красноармейской набережной от улицы Максима Горького в сторону переулка Казарменный.

Причина – реконструкция индивидуального жилого дома.

В администрации Пскова попросили автолюбителей отнестись к неудобствам с пониманием и учитывать ограничения при планировании поездок.