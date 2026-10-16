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Спорт / Соревнования

Экипаж из Пскова поборется за победу на ралли «Браслав»

16 октября 2026 года, 15:08

Псковские гонщики Денис Баулин и Виктория Семёнова заявлены на ралли «Браслав» в Республике Беларусь. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Экипаж из Пскова поборется за победу на ралли «Браслав»
Экипаж Дениса Баулина и Виктории Семёновой
Фото: ASMG

Соревнования пройдут с 23 по 25 октября. Псковский экипаж выступит в зачёте 1600Н, где ему будут противостоять ещё четыре экипажа из Санкт-Петербурга и Москвы.

Общая протяжённость гонки – 332 километра, из них 100 приходится на скоростные спецучастки. Основные соревновательные дни – выходные, 24 и 25 октября.

Текущий сезон для псковичей Дениса Баулина и Виктории Семёновой уже сложился успешно: в их копилке – бронзовые медали ралли «Карачаево-Черкесия».

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