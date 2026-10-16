Экипаж из Пскова поборется за победу на ралли «Браслав»

Псковские гонщики Денис Баулин и Виктория Семёнова заявлены на ралли «Браслав» в Республике Беларусь. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Соревнования пройдут с 23 по 25 октября. Псковский экипаж выступит в зачёте 1600Н, где ему будут противостоять ещё четыре экипажа из Санкт-Петербурга и Москвы.

Общая протяжённость гонки – 332 километра, из них 100 приходится на скоростные спецучастки. Основные соревновательные дни – выходные, 24 и 25 октября.

Текущий сезон для псковичей Дениса Баулина и Виктории Семёновой уже сложился успешно: в их копилке – бронзовые медали ралли «Карачаево-Черкесия».