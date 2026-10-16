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Происшествия / Преступление

Нетрезвая компания повредила общественный туалет у ПсковГУ

16 октября 2026 года, 14:15

В центре Пскова вандалы повредили общественный туалет на автостоянке рядом со зданием ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в «Горводоканале».

Нетрезвая компания повредила общественный туалет у ПсковГУ

Фото пресс-службы МП г. Пскова «Горводоканал»

Инцидент произошёл накануне в 18:45 – спокойствие нарушила группа нетрезвых людей. Общественный туалет находится в оперативном управлении «Горводоканала», и теперь специалистам предстоит восстановить наружную и внутренние двери. 

Материалы уже направили в полицию, виновных устанавливают. По закону такие действия могут квалифицировать как умышленное повреждение чужого имущества.

На предприятии обратили внимание на то, что общественные туалеты – не просто удобство, а часть санитарной инфраструктуры города, и их исправная работа напрямую связана с чистотой общественных пространств. Для «Горводоканала» этот инцидент означает не только внеплановые расходы, но и дополнительную нагрузку на ремонтные бригады. Ресурсы, которые могли пойти на плановую модернизацию сетей или устранение засоров, теперь уйдут на ликвидацию последствий вандализма.

Горожан просят не оставаться в стороне: если вы стали свидетелем вандализма, зафиксируйте происходящее – фото, видео, приметы – и сразу сообщите в полицию.

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