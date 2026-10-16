Нетрезвая компания повредила общественный туалет у ПсковГУ

В центре Пскова вандалы повредили общественный туалет на автостоянке рядом со зданием ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в «Горводоканале».

Инцидент произошёл накануне в 18:45 – спокойствие нарушила группа нетрезвых людей. Общественный туалет находится в оперативном управлении «Горводоканала», и теперь специалистам предстоит восстановить наружную и внутренние двери.

Материалы уже направили в полицию, виновных устанавливают. По закону такие действия могут квалифицировать как умышленное повреждение чужого имущества.

На предприятии обратили внимание на то, что общественные туалеты – не просто удобство, а часть санитарной инфраструктуры города, и их исправная работа напрямую связана с чистотой общественных пространств. Для «Горводоканала» этот инцидент означает не только внеплановые расходы, но и дополнительную нагрузку на ремонтные бригады. Ресурсы, которые могли пойти на плановую модернизацию сетей или устранение засоров, теперь уйдут на ликвидацию последствий вандализма.

Горожан просят не оставаться в стороне: если вы стали свидетелем вандализма, зафиксируйте происходящее – фото, видео, приметы – и сразу сообщите в полицию.