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Общество

Студенты ПсковГУ предложили, как удержать молодёжь в регионе

16 октября 2026 года, 12:20

Студенты институтов и колледжа ПсковГУ подключились к HR-хакатону на форуме «Найди себя в Псковской области», который в этом году сменил формат на «День Профразвития». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты ПсковГУ предложили, как удержать молодёжь в регионе

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В командной работе участвовали студенты ИПЭУ, ИОСН, ИГУМ, Промтеха, ИМЭБ и колледжа. Вместе с работодателями и экспертами они разбирали кадровые вызовы региона и искали конкретные решения для трудоустройства молодёжи. 

Студенты анализировали, что влияет на выбор места работы, предлагали подходы к привлечению и удержанию специалистов и выстраивали их карьерный путь на 3-5 лет. Оценивало работу экспертное жюри, в состав которого вошла проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева.

Студенты ПсковГУ предложили, как удержать молодёжь в регионе

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Мне понравилось, что в команде были представители трёх сторон: работодатель, рабочая молодёжь и студенты. Мы слышали разные мнения и смогли собрать сбалансированное решение. А сам формат хакатона – крутой вариант работы с кейсами, буду использовать его в своей практике», – рассказала студентка Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций вуза Анна Мизгирёва.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и программы «Регион для молодых» Росмолодёжи, реализуемой по президентского национальному проекту «Молодёжь и дети». 

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