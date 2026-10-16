Студенты ПсковГУ предложили, как удержать молодёжь в регионе

Студенты институтов и колледжа ПсковГУ подключились к HR-хакатону на форуме «Найди себя в Псковской области», который в этом году сменил формат на «День Профразвития». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

В командной работе участвовали студенты ИПЭУ, ИОСН, ИГУМ, Промтеха, ИМЭБ и колледжа. Вместе с работодателями и экспертами они разбирали кадровые вызовы региона и искали конкретные решения для трудоустройства молодёжи.

Студенты анализировали, что влияет на выбор места работы, предлагали подходы к привлечению и удержанию специалистов и выстраивали их карьерный путь на 3-5 лет. Оценивало работу экспертное жюри, в состав которого вошла проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева.