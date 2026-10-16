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Общество

Дмитрий Щугорев будет модерировать Псковский медиафорум

16 октября 2026 года, 14:21

Главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев станет модератором и экспертом VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей». Форум пройдёт в Пскове с 20 по 21 октября. 

Дмитрий Щугорев будет модерировать Псковский медиафорум

Для Дмитрия Щугорева это не первое участие в Псковских медиафорумах – он входит в постоянный состав экспертного сообщества мероприятия.

На мероприятии соберутся российские и зарубежные журналисты, представители средств массовой информации и блогосферы, медиаменеджеры, эксперты, историки, политологи и представители органов власти. Площадками станут правительство Псковской области, региональный государственный медиахолдинг и Дом молодёжи.

Деловая программа затронет информационную безопасность, сохранение межкультурного пространства страны, развитие мультимедийных форматов и перемены в цифровой медиасреде. Отдельный блок посвятят практическому применению нейросетей в редакциях и пресс-службах.

Дмитрий Щугорев возглавляет «Москву 24» с 2024 года. Он работал на Первом канале, RT и «России 24», известен как автор документальных фильмов и спецрепортажей.

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