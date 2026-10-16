Над Псковской областью ночью сбили несколько беспилотников

В небе над Псковской областью за ночь уничтожили несколько вражеских БПЛА. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.
В небе над Псковской областью за ночь уничтожили несколько вражеских БПЛА. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.
Глава региона попросил сохранять бдительность и держаться подальше от обломков.
Михаил Ведерников напомнил, что при наблюдении падения БПЛА или обнаружении беспилотников и их фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 8 (8112) 72-52-00 либо 112.