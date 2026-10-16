«Стрелы Амура» и псковский чеснок: Два региональных проекта вышли в финал «Креативного кода России»

Сразу два проекта из Псковской области – «Чеснок – культурный код. Здоровье нации» и «Стрелы Амура» – попали в число лучших в национальной программе «Креативный код. Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Проект «Стрелы Амура» предполагает необычный досуг для влюблённых и семейных пар: участники приходят в тир, вместе осваивают стрельбу из лука, поддерживают друг друга и выступают в рейтинге как команда, где соперниками становятся другие пары. Инициатива зародилась в Пскове как социальный проект, получила грант Росмолодёжи и со временем превратилась в коммерческий продукт. В планах автора – всероссийская сеть командных турниров, единый рейтинг для лучных клубов разных регионов и готовая бизнес-модель, которой смогут пользоваться спортивные организации по всей России. Партнёром выступает Центр «Мой бизнес» Псковской области.