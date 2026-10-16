Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Стрелы Амура» и псковский чеснок: Два региональных проекта вышли в финал «Креативного кода России»

16 октября 2026 года, 12:00

Сразу два проекта из Псковской области – «Чеснок – культурный код. Здоровье нации» и «Стрелы Амура» – попали в число лучших в национальной программе «Креативный код. Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Стрелы Амура» и псковский чеснок: Два региональных проекта вышли в финал «Креативного кода России»

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Проект «Стрелы Амура» предполагает необычный досуг для влюблённых и семейных пар: участники приходят в тир, вместе осваивают стрельбу из лука, поддерживают друг друга и выступают в рейтинге как команда, где соперниками становятся другие пары. Инициатива зародилась в Пскове как социальный проект, получила грант Росмолодёжи и со временем превратилась в коммерческий продукт. 

В планах автора – всероссийская сеть командных турниров, единый рейтинг для лучных клубов разных регионов и готовая бизнес-модель, которой смогут пользоваться спортивные организации по всей России.

Партнёром выступает Центр «Мой бизнес» Псковской области.

«Стрелы Амура» и псковский чеснок: Два региональных проекта вышли в финал «Креативного кода России»

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Второй проект, «Чеснок – культурный код. Здоровье нации», – о ценности жизни и работы на земле, о пользе и вкусе овощей, выращенных без пестицидов и гербицидов.

По мнению авторов, чеснок по праву считается культурным кодом России: без него не представить ароматные копчёности, наваристый борщ или профилактику ОРВИ. В ближайших планах – производственный цех по переработке озимого чеснока и выпуск линейки специй. Проект начался в 2023 году при поддержке Министерства сельского хозяйства Псковской области и участии в конкурсе для фермеров «Агростартап 2023».

Финалисты представят свои результаты в Санкт-Петербурге на итоговом мероприятии в рамках Дней креативной экономики 28-30 октября. Нацпрограмма «Креативный код. Россия» стартовала 10 июня и прошла в два этапа: открытый трек «Бизнес 2026. Перезагрузка» собрал около 2 млн просмотров прямых эфиров, а образовательная программа «Креативный потенциал. Распаковка» подтвердила спрос на отраслевой подход. Оценки давали представители Минэкономразвития России, правительства Санкт-Петербурга, центров «Мой бизнес» и Агентства стратегических инициатив.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе