«Стрелы Амура» и псковский чеснок: Два региональных проекта вышли в финал «Креативного кода России»

Сразу два проекта из Псковской области – «Чеснок – культурный код. Здоровье нации» и «Стрелы Амура» – попали в число лучших в национальной программе «Креативный код. Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
Проект «Стрелы Амура» предполагает необычный досуг для влюблённых и семейных пар: участники приходят в тир, вместе осваивают стрельбу из лука, поддерживают друг друга и выступают в рейтинге как команда, где соперниками становятся другие пары. Инициатива зародилась в Пскове как социальный проект, получила грант Росмолодёжи и со временем превратилась в коммерческий продукт.
В планах автора – всероссийская сеть командных турниров, единый рейтинг для лучных клубов разных регионов и готовая бизнес-модель, которой смогут пользоваться спортивные организации по всей России.
Партнёром выступает Центр «Мой бизнес» Псковской области.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
Второй проект, «Чеснок – культурный код. Здоровье нации», – о ценности жизни и работы на земле, о пользе и вкусе овощей, выращенных без пестицидов и гербицидов.
По мнению авторов, чеснок по праву считается культурным кодом России: без него не представить ароматные копчёности, наваристый борщ или профилактику ОРВИ. В ближайших планах – производственный цех по переработке озимого чеснока и выпуск линейки специй. Проект начался в 2023 году при поддержке Министерства сельского хозяйства Псковской области и участии в конкурсе для фермеров «Агростартап 2023».
Финалисты представят свои результаты в Санкт-Петербурге на итоговом мероприятии в рамках Дней креативной экономики 28-30 октября. Нацпрограмма «Креативный код. Россия» стартовала 10 июня и прошла в два этапа: открытый трек «Бизнес 2026. Перезагрузка» собрал около 2 млн просмотров прямых эфиров, а образовательная программа «Креативный потенциал. Распаковка» подтвердила спрос на отраслевой подход. Оценки давали представители Минэкономразвития России, правительства Санкт-Петербурга, центров «Мой бизнес» и Агентства стратегических инициатив.